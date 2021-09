L’alcalde de Roses, Joan Plana, i el regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, han fet balanç dels 45 dies de control d’accés aplicat per primera vegada aquest estiu a Roses. En total, s’ha evitat que entrin al parc entre uns 270 i 300 cotxes per dia.

L’Ajuntament de Roses valora positivament les restriccions d’accés al Parc Natural de Cap de Creus que s’han aplicat per primera vegada aquest estiu. Aquestes mesures són fruit d’un estudi entre diverses àrees del consistori per evitar situacions de col·lapse i perill mediambiental viscudes en anteriors temporades estivals.

Aquesta primera valoració, feta per streaming per part de l’Alcalde de Roses, Joan Plana, i pel regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, se sumarà a una valoració conjunta amb la direcció del Parc Natural i altres ajuntaments que també han pres mesures aquest estiu, i que tindrà lloc properament.

Les mesures impulsades a Roses han estat motivades per reiterades situacions de gran saturació produïdes per vehicles motoritzats. L’estiu de 2020 es va produir un auge del turisme en espais naturals i el parc va patir una sobrecàrrega, provocant una pressió sobre el medi que no era compatible amb els objectius de protecció de l’espai.

Davant d’això, l’Ajuntament es va emmirallar amb altres projectes de regulació que es portaven a terme en espais naturals de l’Estat i d’Europa i va començar a dissenyar un ambiciós pla. Aquest, previst per executar a llarg termini després de fer una sèrie d’inversions, té com a finalitat transformar la relació que hi ha entre els ciutadans i el parc natural per tal de gaudir de l’entorn amb seguretat i garantint la preservació de l’entorn.

Es treballa per implantar a llarg termini un sistema de regulació “intel·ligent” i informatitzat de tal manera que només permetrà l’accés al parc quan hi hagi places disponibles

El sistema de limitació horària que s’ha posat en pràctica aquest estiu forma part d’una primera fase de regulació. Paral·lelament però, es treballa per implantar a llarg termini un sistema de regulació “intel·ligent” i informatitzat de tal manera que només permetrà l’accés al parc quan hi hagi places disponibles (segons els aparcaments que es designin prèviament).

La Policia Local també ha fet presència a l’interior del parc per tal de tramitar diverses denúncies a persones que han incomplert les mesures de forma reiterada, posant en risc la seguretat de circulació a l’interior del parc. Els agents també han fet una tasca d’informació i de patrullatge. Alhora, el control d’accés ha estat possible gràcies a la participació de l’Associació d’Empresaris de Roses i del Parc Natural del Cap de Creus, que han aportat un informador respectivament.

Segons l’alcalde, la valoració d’aquesta primera aplicació de mesures és molt bona. Plana ha assegurat que l’impacte ha estat positiu i que els agents implicats han fet notar que gaudir de l’esport aquest estiu a la zona, per exemple, ha estat molt més satisfactori que en anys anteriors.

Pel que fa al regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, ha indicat que en total s’ha evitat que entrin al parc, en comparació amb altres anys, uns 10.500 cotxes, que al llarg dels 45 dies de restriccions representen entre uns 270 i 300 vehicles al dia.

Al llarg de les setmanes de control d’accés, l’Ajuntament ha convocat reunions periòdiques amb tots els agents econòmics que hi ha dins l’àmbit del parc per poder recollir les seves impressions. Aquestes trobades s’han fet a través de la comissió de seguiment integrada per tècnics i polítics de les diferents àrees municipals que intervenen en l’aplicació del nou pla de mobilitat (Alcaldia, Medi Ambient, Seguretat Ciutadana, Infraestructures i Serveis, Turisme, Promoció Econòmica) i brigades municipals. En les pròximes setmanes es convocarà una reunió de valoració.