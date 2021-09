L’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Roses ha posat esperances en els mesos de setembre i octubre per veure com les xifres turístiques dels anys anteriors a la pandèmia s’estabilitzen. «Falta un mes i mig per acabar la temporada amb gent que té poder adquisitiu. El setembre, per a nosaltres, ha sigut bo si el temps és bo», reflexiona la regidora de Turisme i primera tinent d’alcalde, Montse Mindan, la qual continua dient que «encara estem immersos en dies de dubtes i és important que, el setembre, faci bon temps i es puguin fer activitats com el senderisme». «El mes de juliol, no es va arribar al nivell turístic de l’estiu del 2019», declara Mindan.

Després d’un any 2020 molt fluix, a causa de la duresa de la pandèmia, l’Oficina de Turisme ha vist com aquest estiu les peticions turístiques aixecaven el vol. Mentre que, el mes de juny, rebien 5.636 peticions de visitants, el juliol s’arribava a doblar la xifra arribant fins a les 10.074 sol·licituds. Mindan explica que «s’han anat seguint les normes del Procicat», trobant-se amb alguna setmana en què no s’ha pogut desenvolupar una activitat determinada.

Pel que fa al parc natural del cap de Creus, s’ha hagut de controlar el pas per no repetir-se la sobreocupació de l’any passat i evitar , d’altra banda, el risc d’incendis. «Totes aquelles persones que volien entrar-hi han hagut de fer la volta perquè hi volien accedir en horari restringit», apunta Mindan. El consistori continua amb el pla d’accions dels últims temps i mirarà com pot accedir al parc natural aquella gent que no ho faci en cotxe.

L’exalcaldessa de Roses i actual titular de l’àrea de Turisme ha comentat l’increment de turisme àrab com un fet positiu, tal com s’ha detectat des de l’any passat al municipi costaner, sense posar-hi èmfasi. «Per a nosaltres, aquest és turisme francès i no preguntem si és àrab, quan en anys anteriors venien alemanys o italians».

La vila de Roses ha tornat a oferir, durant aquest estiu, un extens programa d’activitats basades en el benestar i el gaudi dels sentits, l’enologia, el joc, l’activitat física i la immersió en la natura, a través d’una vintena de propostes que permeten conèixer la població des d’una vessant experimental i en primera persona.

L’èxit d’aquesta iniciativa, sorgida del context sanitari viscut l’any passat amb la voluntat de donar a conèixer els recursos de Roses de forma amena i divertida als visitants de proximitat, ha fet que per a aquesta temporada el programa compti amb més activitats.

«Turisme del benestar és un concepte emergent que cada dia incorpora nous adeptes a molts països del món», manifesta el govern rosinc. Roses té un entorn natural excepcional que convida a la relaxació, la contemplació i el descans, ofereix aquest estiu nombroses activitats basades en aquesta premissa, com les sessions de mindfulness o els concerts d’harmònics.

Turisme de Roses continua amb la promoció i posada en valor de les activitats de senderisme, que ofereix l’entorn natural del cap de Creus a vilatans i visitants. Durant aquest mes d’agost, s’ha dut a terme la renovació de la senyalització de la ruta del pic de l’Àliga i de la ruta dels Olivars, i s’han substituït senyals malmeses de la ruta, preparant els itineraris per a la temporada de tardor, quan l’afluència de senderistes i amants de la natura creix per la idoneïtat de les temperatures.

Roses disposa de dotze rutes de senderisme que transcorren a través de diferents punts d’interès natural, paisatgístic i cultural, fent de la població costanera una destinació de gran interès per als amants d’aquesta activitat. Així ho demostra l’alt volum de consultes que rep cada any l’Oficina de Turisme entorn a les diferents rutes per a la pràctica d’aquest esport. Donant resposta a aquest interès creixent, Turisme de Roses treballa des de fa anys en la promoció del senderisme i la posada en valor i adequació de les seves rutes, creant fins a 12 itineraris amb diferents nivells de dificultat, que permeten gaudir de la riquesa natural de Roses a un ampli ventall de públics.

Com diu la regidora de Turisme rosinca, Montse Mindan, «apostem per diversificar la nostra oferta amb propostes de qualitat que es poden realitzar al llarg de tot l’any, com amb el senderisme, un producte turístic que ens permet aprofitar el nostre entorn natural privilegiat per desestacionalitzar la temporada turística».

A més, Roses aposta pel bon manteniment dels itineraris i la senyalització, com és el cas de les tasques realitzades durant l’estiu, amb la renovació dels senyals de les rutes del pic de l’Àliga i dels Olivars, i de les plaques de la ruta megalítica que estaven deteriorades.

