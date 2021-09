L’Ajuntament de Portbou ha iniciat converses amb Adif per buscar noves possibilitats de futur per a l’estació de tren, que estarien lligades a projectes locals, comarcals i d’àmbit regional. La intenció és veure «quines activitats s’hi podrien desenvolupar per aprofitar aquells espais que ara mateix estan en desús i dotar l’estació de noves funcions amb l’objectiu de reactivar l’economia del poble», ha assenyalat l’alcalde Xavier Barranco.

Fa unes setmanes l’equip de govern va tenir una primera reunió amb Adif i «el resultat va ser positiu, ara el setembre ens tornarem a trobar per posar fil a l’agulla. «Amb Adif estem condemnats a entendre’ns, ja que tenim, com a poble, el futur molt lligat a l’estació», i considera que «podríem utilitzar molt més les instal·lacions que tenim». Hi ha molts espais que ja no s’utilitzen, per exemple la consigna: ara no es facturen maletes i tota la zona està buida. També l’antic economat, una gran part del primer pis de l’estació, l’espai de control de viatgers que també està pràcticament en desús, una part important del vestíbul o la zona del restaurant són susceptibles de poder acollir noves activitats. «L’estació és molt gran i l’afluència de viatgers ha baixat molt, podríem dir que més del 60%».

Ara mateix la majoria dels seus espais catalogats per poder dur activitat de ferrocarril, i «en realitat actualment la majoria, no estan destinats a un ús ferroviari. Nosaltres tenim intenció de fer-hi noves activitats, però primer ens hem de posar d’acord amb l’empresa. Això vol dir que s’hauria de veure quines s’hi poden fer i quines no i redactar un pla especial de l’estació».

L’alcalde explica que l’estació té una superfície igual de gran que el poble i els edificis que hi ha són importants. Hi ha tres edificis de l’andana espanyola i els edificis de la zona de mercaderia, molt grans, alguns dels quals estan en desús i tenen un potencial molt gran.

Lligat al projecte d’obrir l’estació a noves activitats, l’Ajuntament es planteja poder optar a les possibilitats que obren els fons del Next Generation de la Unió Europea: «Hi hi ha ajudes que van directament al sistemes d’intercomunicació amb energies sostenibles o electricitat, i tenint el ferrocarril podria hi haver algun projecte de BTT elèctrica, fins i tot de motos o cotxes elèctrics, que permetés lligar una bona part del territori que també estaria pel ferrocarril però no del tot», assenyala l’alcalde.

Sostenibilitat

«Tenim idees i projectes, però necessiten d’una ubicació» i esperen que les converses prosperin». «S’hi podrien engegar activitats de caire sostenible, com un hort solar a la cobertura de l’economat o d’altres relacionades amb les energies renovables», apunta.

Un altre dels objectius importants «seria engegar un projecte intercomarcal entre 4 o 5 pobles de banda i banda de la frontera». L’Ajuntament de Portbou treballa des de fa temps per potenciar el turisme sostenible i transfronterer. «Estem al mig en una reserva marina, de possibilitats n’hi ha moltes, tenim un turisme potencial que està lligat a pobles petits i necessitem tirar endavant projectes comuns», conclou.