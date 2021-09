Les barreres dels peatges de les autopistes AP-7, AP-2, C-32 i C-33 s'han aixecat a partir de les vuit del vespre d'aquest dimarts, quatre hores abans de la data en què expiraven les concessions de les empreses que les gestionen. D'aquesta manera s'ha acabat amb un cicle de dècades en què els conductors del país han hagut de pagar per accedir a les vies de circulació ràpida. Els primers peatges a aixecar barreres han estat els de la Jonquera i la Roca del Vallès, i de forma progressiva s'hi han anat afegint la resta. Amb tot, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha recordat, també des de la Roca, que caldrà estudiar fórmules per al manteniment de les vies. Aquest fet amoïna els alcaldes dels municipis de l'Alt Empordà per on passa l'AP-7.

De la seva banda, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha assegurat que l'Estat hauria de demanar perdó per "l'espoli" de 50 anys de peatges a les autopistes de Catalunya. "Avui no venim a donar gràcies a l'Estat. És l'Estat qui hauria de demanar perdó per l'espoli de 50 anys sense construir cap alternativa ni autovia gratuïta", ha afirmat Puigneró aquest dimarts des del peatge de la Roca de l'AP-7, just quan coincidia amb l'aixecada de les barreres de pagament.

"Avui hem conegut de boca de la ministra la dimensió d'aquest espoli: 752 MEUR anuals", ha apuntat el vicepresident, que ha anunciat que demà dimecres plantarà la titular de Transports, Raquel Sánchez, en la inauguració de l'enllaç entre l'A-2 i l'AP-7.

