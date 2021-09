Les ciutats de Figueres i Nova York tenen en Salvador Dalí un nexe d’unió carregat d’expriències i anècdotes. La primera d’elles va tenir lloc el 1939, quan l’artista va crear dos aparadors per a la botiga Bonwit Teller de la famosa Cinquena Avinguda. La proposta daliniana va aixecar molta controvèrsia i expectació, fins al punt que els responsables de l’establiment van modificar l’obra, provocant la ira de Dalí, el qual va intervenir per a destruir-la, amb tanta mala fortuna que va acabar trencant el vidre principal.

El succés va tenir molta transcendència mediàtica i va comportar la intervenció policial. El pintor va acabar presentant-se davant del jutge de guàrdia i aquest, segons va explicar el pintor, li va fer pagar seixanta dòlars pel cost de la lluna trencada, però el va absoldre del motiu de la seva acció «perquè tot artista té dret a defensar la integritat del seu art, de la seva obra, fins a les últimes conseqüències».

La setmana passada, vuitanta-dos anys després, l’adjunt al cap de la policia de trànsit de Nova York, Luis Barberii, va visitar oficialment Figueres per a lliurar un reconeixement al sotsinspector de la Guàrdia Urbana Jordi Panella. El lliurament va tenir lloc a l’Ajuntament en presència de l’alcaldessa Agnès Lladó i el vicealcalde Pere Casellas. Luis Barberii va fer una visita completa al Museu Dalí, dins del qual es va comentar el tema del succés del 1939. Per a ell, «el jutge de Nova York tornaria a absoldre Dalí com ho va fer aleshores, els principis de protecció de la creació artística són els mateixos». El policia va lloar l'obra del Geni durant el recorregut per les diferents sales del Teatre Museu de Figueres. "M'hauria agradat conèixer Dalí", va sentenciar.