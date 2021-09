El Govern del Consell Comarca de l'Alt Empordà s'ha posicionat, aquest dimecres 1 de setembre, davant l’històric aixecament de peatges a l’AP-7 aportant diverses reflexions i reclamacions davant de les diferents administracions implicades "atesa la seva incidència directa en la mobilitat de la comarca i en la recaptació d’impostos per part dels ajuntaments per on l’autopista travessa els seus termes municipals". L'organisme considera que la nova situació "ha de representar una oportunitat per al desenvolupament de la mobilitat al nostre territori, tot i que cal una acció decidida per part de les administracions directament implicades a l’hora de resoldre els reptes que planteja aquesta nova situació".

En aquest sentit, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà fa seves les demandes que han fet públiques la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç, amb el suport d’altres corporacions professionals del sector econòmic i del transport, en el sentit de "crear cinc noves sortides a la demarcació (entre elles, una a Capmany i una altra a Figueres oest que entronqui amb Vilafant) i potenciar l’accessibilitat a les àrees logístiques que es consideren estratègiques (la Jonquera sud i Figueres-Llers) així com completar els enllaços d’entrada i sortida de la Jonquera. També reclamem que l’N-II s’adapti en funció de cada tram i que els pressupostos estatals incloguin una partida per al desdoblament de la ronda de Figueres".

El Consell presidit per l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, considera que davan "el previsible increment de trànsit que registrarà d’immediat tot el tram de l’AP-7 a la zona de l’Alt Empordà, i la seva incidència directa en el trànsit fronterer i, per tant, potencialment turístic", demana "el degut manteniment dels vials i de totes les àrees de servei i de descans".

Finalment, tal com va exposar l'EMPORDÀ en l'edició d'aquest dimarts, reclamem "una compensació per la pèrdua d’ingressos en concepte d’IBI als ajuntaments afectats, que són tots aquells pels quals la concessionària de l’autopista abonava anualment centenars de milers d’euros com a tribut per a la seva explotació. La desaparició d’aquest ingrés implicarà dificultats afegides a les sempre migrades arques municipals".

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà presentarà al proper Consell d’Alcaldies, per al seu debat i aprovació si s’escau, una moció que reculli les demandes d’aquesta declaració.