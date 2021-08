Aquest dimarts, 31 d’agost, finalitza la limitació de l’accés al parc de cap de Creus, aplicada per l’Ajuntament de Roses el 15 de juliol passat per evitar situacions de col·lapses viaris i sobresaturació de cotxes als camins de l’entorn natural.

L’alcalde de Roses, Joan Plana, i el regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, han convocat aquest mateix 31 d’agost una sessió en streaming, a les 6 de la tarda, per fer balanç d’aquesta primera experiència de regulació dels accessos al Parc Natural del Cap de Creus des del terme de Roses. En aquesta trobada virtual, els dos representants polítics estan oberts a les preguntes dels ciutadans i a resoldre aquells dubtes que puguin sorgir.

La mesura que va activar l’Ajuntament de Roses el 15 de juliol, coincidint amb les dates d’estiu en què al municipi hi ha més afluència de visitants, ha estat objecte de tota mena d’opinions, tant de persones que l’han trobat encertada com d’aquells que l’han criticat. El 15 de juliol es va posar una barrera a la carretera de Montjoi per limitar l’accés des de 2/4 d’11 del matí fins a 2/4 de 5 de la tarda, per als vehicles motoritzats de quatre rodes. Sí que han pogut passar motos, bicicletes i tothom que anava a peu.