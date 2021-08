L'Ajuntament de Colera i l'associació Som-hi, del mateix municipi, han organitzat una neteja de la platja de Garbet, tant del terra com del seu fons marí, amb l'ajuda de dos bussos de Llançà i Figueres. Les associacions Som Mar, Platges Netes i el Diving Center Colera també s'hi ha sumat, com ja és habitual, i ha donat un cop de mà per tal de fer la neteja.

En total, han estat 18 voluntaris d'arreu de la comarca, d'entre els quals municipis com Pedret i Marzà, Figueres, Roses i Llançà, a més de Sant Quirze del Vallès.

La jornada de feina ha començat puntualment a les 9 h amb una xerrada d'Irene Álvarez, educadora ambiental de l'associació Som mar, i seguidament s'ha procedit a la neteja del fons marí i de la sorra de la platja.

Amb la recollida, s'han extret 65 kg de brossa amb tota mena de materials i productes: papers, plàstics, cartrons, llaunes, begudes, ferros, vidres, etc. Una hora i quart després, a les 11.15 h, els voluntaris han acabat la seva tasca. La brossa l'ha recollit la brigada de l'ajuntament.

Des de Platges Netes, informen que, al mes de setembre, han organitzat dues neteges més: una programa pel diumenge 19 i l'altra pel dissabte 25.