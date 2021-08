Deixar un gat en una colònia feral és abandonament i cal sensibilitzar la població sobre aquest fet. L’Associació Jonquerenca Protectora de Gats, coincidint amb el recent canvi de presidència –que actualment ocupa Íngrid Papiol–, s’ha reactivat amb una campanya d’esterilització de gats, oferint preus accessibles als particulars, gràcies a la col·laboració amb la veterinària amb la qual treballen habitualment.

L’abandonament de gats descontrola les colònies i desborda les tasques del voluntariat: «L’objectiu és revertir en la mesura del possible la situació i conscienciar les persones que no agafin un gatet perquè quan són petits són preciosos, però quan estan en zel s’han d’operar i la castració representa uns diners que moltes famílies no poden assumir», explica Gemma Carbó, membre de l’associació. Ara han demanat també el suport de l’Ajuntament de la Jonquera perquè col·labori amb el pagament del xipatge dels animals, que, com en el cas dels gossos, també és obligat.

«La intenció és posar en marxa la campanya al més aviat possible, un cop passi el mes d’agost, que és inhàbil». És el primer cop que s’engega una campanya d’aquestes característiques en els cinc anys de vida que té l’associació. «Quan s’abandonen gats, aquests s’acosten a les colònies on hi ha menjar. Ens trobem gates jovenetes, prenyades. Són manyagues, es deixen tocar, però és un problema perquè un gat que neix al carrer té els seus mitjans, però un gat que ha estat socialitzat amb humans depèn d’ells per sobreviure, i el fet de deixar-los a la seva sort en un entorn hostil es converteix en un risc per a l’animal: pot ser que tingui sort si s’acobla a una colònia i l’accepten, però també pot ser que l’atropelli un cotxe o es baralli amb altres gats». Segons Carbó, trobar-se gats abandonats o perduts és un fet que ha passat sempre, no és una cosa puntual perquè sigui estiu o hi hagi la pandèmia», assenyala.

L’associació gestiona unes deu colònies amb un centenar de gats en total, repartides pel municipi, «en llocs amagats, perquè no molestin la gent, a la muntanya, a l’entrada del poble o en determinats carrers». Assenyalen que «no és una tasca agraïda, les persones que ens dediquem a tenir cura dels gats encara no estem del tot ben vistes, encara ens veuen com les boges dels gats i això crema molt». Ara l’associació fa una crida a l a població perquè «no tenim cases d’acollida, també ens manquen voluntaris que vulguin donar un cop de mà i menjar de gat» destaca la presidenta.

Els gats s’agrupen en colònies i són visibles per a la població, hi ha molt la creença que els gats criden i porten malalties, encara que no sigui veritat, expliquen. «Abans potser malvivien, però la nostra feina és que se’ls respecti, que se’ls vegi com a animals que tenen la seva funció. Encara que els alimentem, ells cacen ratolins, perquè tenen l’instint, i és molt important que, a part de donar-los menjar, controlem la seva natalitat».

Gràcies a l’ajut de l’Ajuntament, que «ha pres molta consciència», es fan moltes esterilitzacions, i si estan malalts «els portem al veterinari i els donem dignitat».

L’objectiu de les colònies és oferir als gats ferals una vida digna; a més, són esterilitzats per evitar problemes associats al zel i per impedir que creixi el nombre d’habitants d’aquestes. Una colònia gestionada és un bé tant per al veí com per al mateix gat i és l’única manera ètica i eficaç per controlar dels felins ferals que habiten al carrer, resumeixen des de l’associació.

«Tenim companyes d’altres associacions que, encara que la llei obliga avui els ajuntaments a fer-se càrrec dels animals ferals, no els deixen donar menjar, sembla mentida que estiguem al segle XXI i sembla que no puguem avançar», diu Carbó.

Continuar el llegat

Tot i així, fent una mirada enrere «veiem que hem guanyat moltíssim. L’antiga presidenta estimava amb passió els gats, i es va anar creant l’associació legalment, es va fer un conveni amb l’Ajuntament per fomentar la protecció, ordenació i manteniment de la població de gats de carrer, i l’adopció. «Però la gent es cansa i ha d’arribar gent nova, amb sang fresca per seguir, agafar el llegat i continuar. Ara, juntament amb la nova presidenta, s’ha aconseguit un gran equip, amb el qual preveuen fer una bona feina. És qüestió de temps que la gent de la Jonquera ens conegui i ens reconegui: protegim els gats i conciliem els gats amb les persones. A part de capturar gats per a la seva esterilització que després deixen anar i donar-los menjar, reben trucades de gent que té problemes amb els gats: «Per exemple, quan es fiquen al garatge, al jardí o a l’hort els ajudem, fent-los més invisibles davant la població».

Darrere d’aquesta feina hi ha un gran amor pels animals i els gats: «De vegades et desesperes, no hi guanyes res, hi perdem, posem el pinso de la nostra butxaca, o la benzina per portar els gats al veterinari, i de vegades hi ha coses que surten malament i ens afecten els maldecaps». Però després, com a contrapart, «quan dones en adopció un gat que has trobat al carrer, que has cuidat i veus com està de bé a la seva nova casa, ja veus que val la pena seguir endavant», conclouen.