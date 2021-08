La diputada al Parlament Sílvia Paneque i el diputat al Congrés Marc Lamuà han acompanyat aquest divendres, 27 d'agots, al cap de l’oposició, Salvador Illa, en una visita a l’Alt Empordà en la qual també han estat presents el diputat Ramon Espadaler i el subdelegat del govern a Girona, Albert Bramon. La jornada s’ha iniciat a Sant Pere de Rodes, on els representants socialistes han mantingut una reunió amb el director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu, i diversos regidors de les poblacions que van resultar afectades per l’incendi que va afectar fa algunes setmanes a aquest paratge natural –Llançà, la Selva de Mar i Port de la Selva-.

En la reunió s’ha tractat sobre les les necessitats del Parc Natural i les mesures que calen per tal de tenir en bosc en les millors condicions per evitar els incendis. En aquesta línia, Sílvia Paneque ha destacat la idea de fons, plantejada durant la reunió, “que gran part de la feina per poder prevenir els incendis forestals en realitat s’ha de fer no a l’estiu sinó durant la resta de l’any i, per tant, és una feina de fons”.

Tant Sílvia Paneque com Marc Lamuà han recordat la importància d’incloure l’activitat humana, en especial l’activitat agroforestal, dins dels parcs naturals, “ja que aquesta mena d’activitats que ordenen l’espai natural resulten beneficiosos a l’hora de la prevenció”. “Aquest és el cas no només de les activitats agrícoles, sinó també de l’aprofitament de la biomassa, que permet una gestió forestal pautada i sostenible”, han afegit. La diputada socialista ha fet referència també a la importància del manteniment de les franges sense vegetació en la lluita contra els incendis: “On hi ha hagut el foc realment ha frenat i això ha servit perquè no arribés a zones habitades, però ara s’ha de treballar perquè hi ha zones que queden per fer i també hem de tenir en compte el sobrecost que això suposa per als ajuntaments”, ha explicat Paneque.

D’altra banda, Paneque també ha destacat també “la necessitat de recursos econòmics i personal que tenen els parcs naturals per fer front a les seves necessitats, sobretot per poder exercir la vigilància necessària quan hi ha risc d’incendi i s’ha de limitar l’afluència de gent”.

En la visita, el cap de l’oposició, Salvador Illa, ha manifestat la seva intenció que una vegada apagat l’incendi el territori no caigui en l’oblit i ha assegurat que el grup socialista treballarà en aquest sentit. Tal com ha fet Salvador Illa, Paneque i Lamuà també han agraït la feina que van fer tots els cossos d’emergència que van participar en l’extinció de l’incendi i la feina dels voluntaris, i els alcaldes i regidors de la zona, així com la bona coordinació entre administracions.

Al migdia, Salvador Illa, Sílvia Paneque i Marc Lamuà han visitat Figueres, acompanyats pel vicealcalde de la capital altempordanesa i president del grup socialista a la Diputació de Girona, Pere Casellas. Illa s’ha reunit amb veïns del barri del Culubret afectats pels talls de llum i també s’ha entrevistat amb empresaris del comerç local.