El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha elaborat tot un seguit de consideracions en el marc d’un procés participatiu per definir una nova proposta de delimitació de les zones geogràfiques on s’aplicaran les estratègies de desenvolupament local Leader per al proper Pla Estratègic 2023-2027. El document que la Generalitat va presentar a consulta vol organitzar el territori rural català de forma que es puguin obtenir els millors resultats dels programes Leader, així com afavorir la concentració de beneficis del programa en els municipis de menys població i densitat. També vol reflectir l’experiència anterior en la gestió de programes Leader.

La comarca de l’Alt Empordà presenta casuístiques úniques que el consell comarcal ha exposat perquè el nou territori LEADER pugui respondre les necessitats reals dels municipis altempordanesos. Un dels indicadors que utilitza la proposta inicial, és la taxa de creixement que en el cas de les poblacions costaneres es veu afectat per l’augment de segones residències, i disminució dels habitatges habituals que reflecteix un fals decreixement demogràfic.

La taxa d’atur tampoc és un indicador de ruralitat (es dona el cas que els municipis amb la taxa més alta són municipis amb polígons industrials on el sector primari té un pes menor) i el temps de desplaçament a la capital de la comarca tampoc reflecteixen ruralitat (l’Alt Empordà té CAPs, comissaries dels Mossos d’Esquadra i Serveis socials d’atenció primària estesos pel territori).

La proposta elaborada planteja nous indicadors com la producció agrària dels municipis, la població activa agrària, la fractura digital, el nombre d’activitats i la seva diversificació o el fet de donar més pes específic per ser un micropoble (municipi de menys de 500 habitants). El document també planteja la dificultat de gestió que es presentarà si els Grups d’Acció Local han d’assumir la gestió del programa a municipis d’altres comarques, que en aquests moments no són territori Leader.