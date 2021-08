Al voltant de la roca del Cargol de l’Escala, aquest estiu s’han instal·lat fins a vint boies per tal de regular el fondeig. L’objectiu d’aquesta acció és «protegir el fons marí, ja que són zones que cada cop hi va més gent i la idea és que no s’ancori», explica Ramon Alturo, director del parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter.

La prohibició d’ancorar en aquesta zona es produeix per tal de protegir la praderia de posidònia que hi ha en aquest espai, entre la roca del Cargol i la mar d’en Manassa.

La instal·lació d’aquestes boies ja s’ha dut a terme en anys anteriors, però enguany es presenta amb una novetat: la instal·lació de quatre boies per a embarcacions de fins a 12 metres. Les altres 16 són per a embarcacions de fins a 8 metres. A cadascuna d’aquestes boies, que són d’ús gratuït, hi ha una senyalització que informa de la regulació del fondeig i la prohibició de fondejar utilitzant l’àncora.

Les boies han estat instal·lades per l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Escala i subvencionades per la Diputació de Girona.

Objectiu: protegir la posidònia

L’any passat, l’àrea de Medi Ambient va iniciar una campanya de conscienciació dels usuaris de la importància de la posidònia. Per això es va elaborar un tríptic informatiu que es va distribuir a través del Club Nàutic de l’Escala i de les empreses de lloguer d’embarcacions.

La posidònia no és una alga, és una planta que té arrels, fulles, tija, flors i fruits. La seva presència és indicadora d’una bona qualitat de les aigües, ja que requereix que siguin netes i ben oxigenades.

Serveix com a protectora de la franja costanera, ja que protegeix el litoral de l’erosió i dels embats de les onades quan hi ha temporals, fan de barrera. A més, la productivitat biològica d’un fons amb praderia és tres vegades superior a la d’un altre fons sense la seva presència.