Teresa Juvé i Acero, l’escriptora catalana en actiu més veterana, ha tingut «una sorpresa molt agradable i inesperada» pel fet d’haver pogut assistir en persona, i davant de casa seva, al bateig d’un autocar de l’empresa empordanesa Estarriol Bus, que a partir d’ara porta el seu nom. I la sorpresa ha estat doble, perquè la visita del vehicle davant de seu domicili, al petit nucli d’Esclanyà (Begur, Baix Empordà) ha estat acompanyada per la d’un segon autobús, de la mateixa companyia, que porta el nom del seu enyorat marit, el polític figuerenc Josep Pallach i Carolà.

Teresa Juvé, nascuda el 7 de febrer del 1921 a Madrid, no se’n sabia avenir de poder viure «un moment com aquest. Quina sorpresa! Estic molt contenta per aquest honor que comparteixo amb el meu marit», explicava emocionada en veure la retolació dels seus noms a les portes d’ambdós vehicles. La seva filla Antònia Pallach Juvé i els representants de la Fundació Josep Pallach, amb Josep Maria Soler al capdavant, han estat els testimonis d’aquest apadrinament promogut per Jordi Pi, gerent d’Estarriol Bus.

«La nostra empresa va néixer a Figueres el 1950 i sempre hem tingut un fort sentiment empordanès. Des de fa un temps, hem optat per batejar cadascun dels 25 autocars de la nostra flota amb noms d’espais singulars i personatges destacats de casa nostra. Haver pogut dedicar un autocar a Teresa Juvé i que ella ho hagi pogut gaudir és una gran satisfacció», explica Jordi Pi, abans d’afegir que «ho fem amb la voluntat de divulgar el valor d’aquests espais i la qualitat humana i professional d’aquestes persones. La nostra plantilla de conductors i conductores són els primers divulgadors del nom del vehicle que porten».

Noms com La Mar d’Amunt, Sant Pere de Rodes, l’Albera, Salvem l’Empordà, Mare de Déu del Mont, Cap de Creus o Puig Neulós es combinen amb els de Ramon Muntaner, Caterina Albert, Salvador Dalí, Montserrat Vayreda, Narcís Monturiol i Alexandre Deulofeu , entre d’altres.

«Encara escric i encara corregeixo textos, cada dia», explica Teresa Juvé, la qual el de febrer passat, quan celebrava el seu centenari, acabava de presentar la seva darrera novel·la: El degollador de Vallvidriera

«Encara escric i encara corregeixo textos, cada dia», explica Teresa Juvé, la qual el de febrer passat, quan celebrava el seu centenari, acabava de presentar la seva darrera novel·la: El degollador de Vallvidriera. Juvé està especialitzada en la història de Catalunya del segle XVI. L’any 1963 va ser finalista del premi Nadal amb La charca en la ciudad i el 2010 va rebre la Creu de Sant Jordi.

A més de poder dir que té un autobús que porta el seu nom, també cal recordar que hi ha un convoi de Ferrocarrils de la Generalitat que es diu Teresa Juvé.