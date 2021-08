En pobles petits a vegades no és fàcil localitzar una adreça concreta. Això ho saben bé els professionals que es dediquen a repartir paquets de missatgeria. L'alcalde de Cabanes, Àlex Hernández, ha informat als veïns que l'1 de setembre es posa en marxa un nou servei al poble: «Es tracta d'un servei de recollida de paqueteria a les oficines de l'Ajuntament per als veïns i veïnes que teniu problemes per rebre correctament els paquets que demaneu per missatgeria a casa, ja sigui per l'adreça o per ser un mas poc indicat».

El fet que ara hi hagi un punt únic de recollida al municipi ha estat molt ben rebut per part dels cabanencs, mentre l'alcalde confia que aquest servei sigui útil i que resolgui un dels problemes que els propis veïns havien trasmès a l'ajuntament. «Per beneficiar-se d'aquest servei cal estar donat d'alta i complir estrictament tota la normativa que us facilitarem, amb la voluntat d'evitar problemes i malentesos», han indicat fonts municipals. Les persones interessades a fer ús d'aquest nou sistema de recollida de paquets pots dirigir-se a partir de l'1 de setembre mateix a la casa de la vila.