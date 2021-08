L'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha instal·lat sis trampes de prevenció contra la vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax): a l'escola Gonçal Comellas, a la llar d'infants El Puigventós, als equipaments del futbol i la petanca, al cementiri, a la zona de Mas Margall i a la deixalleria de la urbanització Mas Pau.

Aquesta actuació ja es va fer per primer cop l'any 2019, i ara, dos anys més tard, es reprèn de nou. La finalitat d'aquestes trampes, segons informa l'Ajuntament d'Avinyonet, és detectar la presència de la vespa en qüestió i, si és el cas, capturar-la. En aquest sentit, s'ha previst que, cada cert temps, es faci el control de les trampes, per part de l’empresa que les ha col·locat, i es faci un registre dels exemplars capturats.

Així mateix, per intensificar la campanya de control de nius de vespa velutina, el consistori demana a la població que si detecta nius ho comuniqui a l’Ajuntament.

La vespa asiàtica és una espècie forana que viu originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonesia. Va introduir-se a finals del 2004 a França, al port de Bordeus, i d'aquí s’estima que s'ha anat expandint a una velocitat aproximada de 100 km/any. A Europa, ha trobat un clima ideal per al seu desenvolupament, ha trobat abundància d’aliment i, fins fa poc no hi tenia cap enemic natural, això l’ha convertit en una espècie invasora que s'ha reproduït i s'has dispersat per tot el continent molt ràpidament. A casa nostra, però, hi podria haver trobat un depredador natural: l’aligot vesper (Pernis apivorus), una au acostumada a alimentar-se de vespes autòctones, i que, tal com documenten diferents investigadors de diverses institucions catalanes, també ataca els nius de vespa asiàtica (fins ara els casos de depredació de vespes asiàtiques a Europa s’havien limitat a la cacera d’individus adults, com les que duu a terme l’abellerol comú).

Les espècies invasores són una de les causes més importants de la crisi actual de la biodiversitat. En el cas de la vespa asiàtica, per exemple, desplaça les vespes autòctones i altres insectes natius. L’alarma que causa aquesta espècie, però, no es limita a la biodiversitat sinó també a l’amenaça que suposa per a l’economia del sector de l’apicultura, ja que l’espècie caça centenars d’abelles diàriament (en època de cria) per alimentar les seves larves. L’efecte és sobretot rellevant amb les abelles de la mel (Apis mellifera). Aquesta, a més de ser una espècie de gran interès apícola, també és molt important per la seva capacitat de pol·linitzar la ­flora autòctona, realitzant una funció de vital importància en el manteniment dels nostres ecosistemes. Tampoc podem menysprear els efectes de les seves picades en els humans.

Per tant, els impactes que suposen les vespes asiàtiques al nostre territori es podrien resumir així: