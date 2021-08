La plataforma Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord i el Fòrum l’Escala-Empúries han posat en marxa una campanya per explicar als turistes que aquests dies visiten la Costa Brava el gran impacte que el macroprojecte del parc Tramuntana tindrà en en la biodiversitat, el paisatge i l’economia de la zona afectada i també les alternatives per fer una transició energètica descentralitzada, sostenible i més respectuosa amb l’entorn. De moment, s’han editat 600 fulls informatius en català i castellà i també se n’han elaborat en anglès i alemany. Els fulls informatius s’han començat a repartir per les botigues, bars i restaurants de l’Escala i també per les platges del municipi, el club nàutic i les segones residències, entre d’altres. La idea és anar-los repartint durant les properes setmanes per diferents poblacions de la Costa Brava.

La campanya també es fa a través de les xarxes socials de les dues entitats

“Les persones que ens visiten ho fan precisament perquè valoren els recursos naturals que tenim i els volem explicar que si el macroprojecte del parc Tramuntana tira endavant representarà una agressió sense precedents en el nostre territori”, asseguren des de les dues entitats. “I també els volem explicar que hi ha alternatives per fer la transició energètica més sostenibles i respectuoses amb el nostre entorn que cal tenir en compte abans de donar el vist i plau a propostes tant agressives amb el nostre territori com la del macroparc Tramuntana”, afegeixen.

En els futlletons es recorda, entre d’altres, que “el macroparc està projectat dins de zones protegides, d’alt valor ecològic marítim-terrestre i tres parcs naturals, i que trinxarà sense cap mirament un entorn molt fràgil que ha costat molt de preservar”. També es recorda que des de les dues entitats s’està “a favor de les energies renovables però es rebutja un model basat en l’explotació per part de grans multinacionals que controlen el mercat de l’energia i venen la producció a l’autopista energètica explotant sense miraments el territori i fixant una preus abusius”.

La plataforma segueix sumant suports

La plataforma stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord continua sumant adhesions i en aquests moments ja compta amb el suport d’una treientena d’entitats de diversos àmbits: el turisme, la nàutica, el submarinisme, i l’esport (que apleguem 1.800 empreses que donen feina a més de 12.000 treballadors); confraries de pescadors, entitats ecologistes, professionals liberals i diversos partits polítics.