La Revolució Jove de Vilafant, amb la col·laboració de l’Ajuntament, mostra la seva solidaritat i fa entrega de tots els beneficis obtinguts durant el concert solidari de “Gospel Tramunt.cor” dins del cicle de concerts dels Vespres Musicals. L’agrupació juvenil va ser encarregada de gestionar el "xiri" durant les dues primeres nits de concert, i ha volgut fer entrega dels diners obtinguts amb les begudes i els entrepans servits durant la nit solidària d’aquests vespres musicals. «Estem molt satisfets de la bona resposta de la gent, que va consumir al nostre ‘Xiri’ per contribuir amb la bona tasca que fan des de l’Associació de lluita Contra el càncer (AECC)» destaquen des de la Revolució Jove. Els revolucionaris han fet entrega de la seva aportació a la AECC a Vilafant a l’espai jove «Aquesta aportació és molt benvinguda i ens ajudarà a seguir treballant. Per nosaltres va ser una sorpresa molt positiva que els joves de la Revolució volguessin fer-nos aquesta donació. Som conscients que durant aquesta pandèmia els joves han patit molt i aquest gest ens fa estar molt agraïts, ja que mostra el compromís d’aquest col·lectiu jove», agraeix la responsable de l’AECC a Vilafant, Olga Serrats.

El bar o “Xiri” de la Revolució Jove ha estat la primera activitat organitzada, exclusivament, per aquesta agrupació de joves, que té com a voluntat seguir treballant per participar en els diferents esdeveniments que s'organitzen al municipi. Aquesta agrupació juvenil va rebre el suport logístic de l’Ajuntament a través de l’Espai jove, però l’organització ha estat a càrrec exclusivament dels joves, «a Vilafant, tenim uns joves molt actius, i també solidaris. Estem orgullosos de l’evolució que ha fet la joventut, que demostren la seva implicació en les activitats del municipi. La Revolució jove és l’exemple de la bona feina que s’està realitzant des de l’Espai Jove, que fomenta el sentiment de pertinença al municipi entre els nostres joves», destaca el regidor de joventut de l’Ajuntament de Vilafant César González. La Revolució Jove, a causa de les restriccions imposades pel PROCICAT, per tal de frenar la Covid19 només va poder obrir el seu “Xiri” durant el concert de Roger Mas el dia 9 de juliol i a l’actuació de Gospel Tramunt.Cor, el dia 10 de juliol. «Fem una valoració molt positiva de les dues nits que vam poder obrir el nostre ‘Xiri’, així com també del bon funcionament i de la bona rebuda dels assistents als concerts. També estem contents de la confiança i el suport rebut per part de l’Ajuntament i l’àrea de joventut amb l’Espai Jove» expliquen aquest grup joves revolucionaris.

Pensant en nous projectes pels pròxims esdeveniments de Vilafant

L’objectiu de la Revolució Jove és continuar creixent per ser una entitat més del municipi, que des d’una mirada jove pugui participar en les diferents activitats del poble. El grup juvenil ja està treballant, amb la resta d’associacions del poble i amb l’Ajuntament per programar la Festa Major de Sant Cebrià, que es celebrarà el pròxim mes de setembre. Una festa, en la que la Revolució jove i vol estar ben present i expliquen «ben aviat explicarem tot el que organitzem des de la nostra agrupació, estem treballant perquè la Festa Major tingui el seu accent de Revolució Jove».