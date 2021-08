L’Oficina Jove de l’Alt Empordà, a través del Servei de Treball Jove, gestiona la Borsa de Monitoratge de Lleure, una borsa que vol aglutinar les candidatures de les persones interessades a desenvolupar tasques vinculades al lleure a la comarca de l’Alt Empordà per tal de posar-les a disposició de les entitats, associacions o empreses que gestionen i porten a terme activitats de lleure a la nostra comarca.

Cada any es fan aproximadament una vuitantena d’activitats d’estiu a la comarca. A més, hi ha múltiples activitats durant l’any, com activitats extraescolars, patis oberts, espais socioeducatius, menjadors escolars, etc. Totes aquestes activitats requereixen professionals que les executin, i en la gran majoria, es necessiten monitors i monitores de lleure així com directors i directores.

La Borsa de Monitoratge de l’Oficina Jove està pensada per a totes les persones que estiguin en recerca activa de feina en el sector del lleure, sigui en casals d’estiu o activitats de lleure, tenint una durada d’un any des del moment de la inscripció. D’altra banda la borsa ofereix a les empreses i entitats que organitzen aquestes activitats un recurs on obtenir currículums de candidats/es per cobrir les vacants necessàries.

Enguany el funcionament de la borsa ha estat tot un èxit, i evidencia que la borsa de monitoratge de lleure està esdevenint cada cop més un referent tant per les persones que cerquen feina en aquest sector, com per les entitats que cerquen persones candidates.

109 inscrits

Aquest any s’han inscrit 109 persones a la Borsa de Monitoratge de lleure. Onze persones s’han inscrit com a directores de lleure, 75 com a monitores i 15 com no titulats amb habilitats i competències. Amb les activitats estivals en marxa, 89 usuaris de la borsa han trobat feina. El 82% de persones que s’han inscrit a la borsa de monitoratge de lleure han acabat trobant feina.

Quinze de les vint persones que no ha trobat feina a través de la borsa són persones sense cap titulació. Tot i que en anys anteriors aquest no era un factor imprescindible, arran del Covid i de les mesures de preventives i de gestió que han acompanyat els dos darrers anys a les activitats de lleure, estar en possessió d’una titulació de lleure ha esdevingut un factor determinant a l’hora de contractar al personal que gestioni activitats de lleure.

Aquest estiu a la comarca de l’Alt Empordà s’han notificat 85 activitats de lleure que s’han desenvolupat en 42 municipis. 43 entitats de lleure, educatives, d’esport o municipals han desenvolupat al llarg d’aquest estiu diverses activitats de lleure i esportives pels infants i joves de la comarca de l’Alt Empordà.

El Servei de Treball Jove ha rebut la demanda de 21 entitats, per cobrir vacants a 27 casals de la comarca amb perfils de director/a de lleure i/o monitor/a de lleure i en alguns casos també s’han cobert demandes de realització de pràctiques, voluntariats o persones amb perfil de vetllador. El 49% de les entitats organitzadores de casals de lleure a la comarca han demanat candidats/es a la borsa de lleure de l’Oficina Jove per cobrir les seves vacants.