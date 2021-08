Taravaus, com tants altres pobles, té problemes d’incivisme i, a vegades, les deixalles envaeixen els carrers i els vorals de la carretera. Ara bé, si molts pobles tenen aquest dilema, pocs ideen solucions com la seva: un carret escombra.

Aquesta és una iniciativa ciutadana nascuda per casualitats de la vida. Tal com explica l’alcaldessa de Vilanant, poble al qual pertany el nucli de Taravaus, Anna Palet, «Taravaus és un nucli molt petitó i tothom està al cas del que passa. Tenim un xat d’Instagram on som tots els habitants, que som trenta, i anem comentant l’actualitat». «Fa una setmana o així –continua l’alcaldessa– es van acabar de desbrossar els marges, i algunes persones van posar de manifest que aquests estaven bruts. Cada any, quan es desbrossen passa això: s’omplen d’infinitat de deixalles que la gent que es comporta de forma incívica llança quan va en cotxe. I vam pensar: ‘què podem fer?’». I és així que, rumiant, i com qui no vol la cosa, neix el carret escombra. «Es va agafar un carretó, es va posar un cartell, i un veí va anar per tots els vorals recollint deixalles, que no van ser poques».

Realment, en aquest municipi tenen clar que aquesta ha estat una bona inventiva per posar remei als actes incívics que, cada vegada més, fastiguegen la comarca i tot el territori.