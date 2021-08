L’Associació de Solidaritat d’Haití a Catalunya (Grash-Haití Solidaridad) fa una crida a l’ajuda humanitària per fer front a una situació crítica causada pel terratrèmol del 14 d’agost a l’illa caribenya. Des de Figueres, el delegat de l’associació haitiana a l’Alt Empordà, Raymond Jean Julien, demana el suport de les administracions i dels ciutadans perquè se sensibilitzin davant la tragèdia que sacseja el seu país. “Hi ha molts ferits a les grans ciutats del sud de Miragoâne, Jérémie i Les Cayes Jacmel. Els primers ferits estan ben atesos però també és un desafiament trobar, identificar i treure persones ferides que es troben aïllades en les ciutats de la perifèria”, explica Raymond Jean Julien, el qual també relata un altre drama que afecta la població haitiana en aquests moments: “El segon gran problema són les persones que ja no tenen casa, ja sigui perquè estan destruïdes o perquè la gent té por de tornar-hi, a causa de la inestabilitat de les estructures”.

"Urgència a Haití" és la crida a les donacions que fa l’Associació de Solidaritat d’Haití a Catalunya (Grash-Haití Solidaridad), una entitat sense ànim de lucre que té la missió d’ajudar les persones més vulnerables, especialment quan es veuen afectades per desastres naturals com el tràgic terratrèmol de dissabte passat. “Avui, els haitians encara necessiten el seu suport. Totes les donacions s’utilitzaran per cobrir les necessitats dels habitants d’Haití víctimes d’aquest nou terratrèmol que ha causat més de 2.000 morts al sud del país”, ha dit Raymond Jean Julien, que facilita aquestes vies per a aquelles persones que vulguin aportar el seu gra de sorra: CaixaBank: ES1421000191110200338207 o bé a través de gsolidaridadhaiti.wixsite.com/grash