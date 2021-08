L’Ajuntament de Terrades ha estrenat un vehicle eficient per a ús de tasques municipals. El Renault Express Van és cent per cent elèctric. La incorporació d’aquest turisme a la flota municipal és una de les iniciatives del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, que promou el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i al qual s’ha adherit l’Ajuntament de Terrades.

Amb l’adquisició d’aquest cotxe, el consistori dona compliment al Pacte d’Alcaldes amb un objectiu principal: substituir la flota municipal més vella per vehicles més eficients. Perquè, segons ha informat l’ajuntament, amb aquesta acció es pretén disposar d’un cotxe amb un consum energètic reduït, perquè, d’aquesta manera, s’aconseguirà disminuir les emissions de gasos amb efecte hivernacle i fomentar l’ús de vehicles més eficients i menys contaminants per al medi.