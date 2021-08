La diagnosi resultant de la primera sessió que la Comissió de seguiment dels serveis de neteja de Roses va celebrar ahir dimarts, ha alertat del clar pas enrere que la població està experimentant en matèria de reciclatge i abocament de deixalles a la via pública. Aquest grup de treball, integrat per les diferents àrees municipals, ROSERSA i FCC (empresa concessionària del servei de neteja al municipi), ha estat creat per abordar les problemàtiques detectades en matèria de recollida de residus, reciclatge i neteja viària des d’una visió interdisciplinària dels diferents àmbits i sectors d’activitat del municipi.

De les dades recollides se n’extreu un clar pas enrere des de la irrupció de la pandèmia en matèria de reciclatge i abocaments a la via pública. Un retrocés que s’evidencia molt clarament en l’alt volum de residus impropis dipositats incorrectament, fet que ha motivat que, actualment, el 30% de les deixalles que es dipositen als contenidors de reciclatge no correspongui a la fracció correcta, provocant greus pèrdues mediambientals, així com un important encariment del servei per a les arques municipals.

L’alcalde de Roses, Joan Plana, remarca que "els problemes de neteja en els últims mesos han estat també una constant en altres municipis fruit de la pandèmia. És un fet conjuntural que hem d'afrontar, però sense oblidar un debat molt més de fons que hem de tenir com a poble i com a societat, que és que la nostra manera de consumir i de generar i gestionar residus s'haurà d'acabar repensant perquè a llarg termini no serà sostenible. Així ens ho exigirà cada vegada més el planeta, però també ho faran institucions com la UE, que fixa uns objectius molt clars per al 2030 i 2050, i també ens hi veurem obligats pels costos econòmics que comporta no reciclar bé, que cada vegada seran més elevats".

Encariment del servei de neteja i degradació dels carrers

La pujada del canon establerta per l'entrada de residus a l'abocador comarcal ja suposaria amb els mateixos nivells de selectiva pre-pandèmia un cost econòmic més alt per a l'Ajuntament. Un augment, però, que es preveu molt superior degut al creixement de residus impropis mal reciclats i que comportarà amb tota seguretat un augment molt important del cost del servei per a les arques municipals si no es reverteix aquesta tendència amb urgència.

Entre les causes d’aquest retrocés, la comissió va constatar durant la reunió d’ahir una menor conscienciació ciutadana sobre la importància de la recollida selectiva, així com un augment dels comportaments incívics durant aquest període amb abocaments d’escombraries fora dels contenidors o de trastos, runes o restes vegetals a la via pública. També incideixen la implantació durant el darrer any de serveis com el de la recollida orgànica o la necessitat de millorar les freqüències de recollida en algunes zones, especialment d’envasos, cartrons i la recollida comercial.

Un altre problema que es posa de manifest és la important contestació ciutadana que es troben els serveis municipals a l'hora de planificar la col·locació dels contenidors, amb constants queixes veïnals i negatives per a la seva instal·lació prop dels seus domicilis. Aquest fet obliga a recol·locacions constants i a què algunes illes no estiguin dimensionades com la necessitat de la zona exigiria.

L’Ajuntament es mostra preocupat davant la tendència de retrocés, ja que tots aquests factors poden contribuir a una degradació gradual de la imatge de la via pública al municipi, amb un clar perjudici tant per a la qualitat de vida dels vilatans com per al turisme, o arribar a comportar problemes sanitaris.

El regidor d’Infraestructures i Serveis Públics de Roses, Juan Manuel Fernández, destaca "la importància que te per l’Ajuntament continuar treballant en totes les mesures que calgui implementar per revertir aquesta situació, de manera coordinada i destinant els esforços municipals que siguin necessaris".

Pla d'accions

Davant la situació, la Comissió de neteja va acordar ahir un paquet de mesures que començaran a implantar-se a partir de les properes setmanes i que s’allargaran durant els següents mesos:

- Revisió de la recollida comercial per optimitzar les freqüències i implantar nous sistemes més efectius, així com establir el control en la gestió de contenidors i papereres privats de les grans superfícies comercials.

- Campanya de conscienciació sobre el funcionament correcte del sistema de recollida de residus per implicar ciutadania, comerços, empreses, entitats, escoles i també visitants, aconseguir la seva col·laboració i evitar les greus conseqüències turístiques, econòmiques i sanitàries que produeixen l’incivisme i el mal ús.

- Actuacions concretes i individualitzades com el redimensionat de contenidors a fins una trentena d'illes de contenidors que generen problemes de diferents tipus. També s'implantarà un sistema de tancament amb fusta en algunes illes per millorar la imatge degradada i reduir els abocaments a la via pública.

- Col·laboració regular del personal sensibilitzador de l'empresa FCC amb la Policia Local, a través de recorreguts conjunts pel municipi per actuar de manera contundent en aquells casos d'indisciplina greu i reiterada que s'han detectat.

- Reforma de l'ordenança municipal de residus per tal d'adequar-la a la normativa sectorial i donar millors i més ràpides eines sancionadores als agents de l'autoritat.

La comissió continuarà reunint-se de manera periòdica per impulsar noves accions, detectar necessitats i avaluar les mesures que es vagin incorporant, adaptant-les si és necessari per fer de Roses una població més neta, sostenible i compromesa amb el medi ambient.