La Fundació Santa Llúcia ha signat un conveni amb la propietat de l’edifici El Cau de Castelló d'Empúries per convertir-lo en un centre de dia per a gent gran. Segons ha informat l'Ajuntament "d’ençà de la pandèmia, les places del servei del centre de dia de les que disposava la Residència Toribi Duran no s’han pogut mantenir per incompatibilitat amb les mesures per a la contenció de la Covid-19". Davant la necessitat de reprendre el servei i després de visitar diferents espais, s’ha cregut que aquest equipament és el més adequat. Amb l’objectiu de posar-lo en funcionament tan aviat com sigui possible, s’ha arribat a un acord amb la propietat per tal de llogar-lo durant set anys amb la possibilitat de rescindir el contracte o de prorrogar-lo, si fos necessari. L’edifici requerirà obres d’adequació que comptaran amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

El contracte signat permetrà posar en funcionament el servei més a curt termini amb la perspectiva de comptar amb un nou centre de dia a Empuriabrava, on l’Ajuntament va adquirir uns locals amb aquesta finalitat i pels quals va obtenir una subvenció del pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a rehabilitar-los l’any 2024. Quan arribi el moment, es valorarà si és necessari mantenir els edificis de Castelló i Empuriabrava o si es podran cobrir les necessitats amb un sol equipament.

Mentre duri el lloguer, l’Ajuntament avaluarà la possibilitat d’utilitzar part de l’espai de l’edifici El Cau, incloses les pistes pàdel i la piscina, perquè ciutadans i ciutadanes en puguin fer ús.