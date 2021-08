L’efecte «onada de calor» ha fet fregar l’aforament complet a les platges de la costa altempordanesa, tot i que les temperatures del 12 al 15 d’agost han estat les pròpies de l’estiu. Al litoral, s’ha produït un pic de calor però no una onada de calor, com ha passat en altres zones de l’interior de Catalunya. Així ho explica l’expert en meteorologia escalenc Sergi Corral, el qual indica que, a l’Escala, per exemple, només un dia s’ha superat el llindar de percentil 98 (34,8° C): el dissabte 14 d’agost, els termòmetres van marcar una temperatura màxima de 35,9° C.

A l’episodi de calor del dissabte, al final de la tarda i al vespre, se li va afegir una situació de tempestes que va comportar altres fenòmens meteorològics. Sergi Corral destaca que, entre Sant Pere Pescador, Viladamat, Albons i, fins i tot, l’Escala, Empuriabrava, Santa Margarida i Roses, es van produir esclafits càlids, uns episodis breus, però que, en poca estona, van deixar pujades de temperatura de 8/9° C. A Sant Pere Pescador es van assolir els 37,7° C i es van registrar ràfegues de vent que van superar el 67 km/h. Aquest, segons Sergi Corral, és un fenomen particular del passat dissabte al vespre.

També explica que, a la zona costanera, no es pot dir que hi hagi hagut una onada de calor, però sí en contrades de l’interior de l’Alt Empordà, Gironès o Pla de l’Estany. «En aquests indrets, sí que hem tingut tres o quatre dies de temperatures màximes per sobre dels 35/37° C, però tampoc s’han assolit temperatures extremes. No s’ha assolit la franja dels 40° C, per exemple, com va passar el passat juliol», ha assenyalat.

A Albanyà es van superar els 38° C el dia 13 d’agost i, a Figueres, en canvi no es va passar dels 33/34° C. «El fet que no hagi entrat garbí ha marcat aquest episodi i ha evitat els extrems que vam tenir al juliol i juny», ha indicat el meteoròleg, que també ens avança: Ara venen tres o quatre dies de tramuntana no gaire intensa, calor d’estiu, però més seca, amb menys humitat i xafogor.

L’onada de calor ha afectat amb temperatures extremes la Catalunya Central, el Pla de Lleida, l’interior de Tarragona i, sobretot, comarques del Prepirineu.