La presentació de l'exposició Els últims dies, del fotògraf Joel Joan, ha donat el tret de sortida a les II Jornades Culturals i Esportives organitzades per l'Ajuntament de Vilajuïga. L'exposició es podrà veure a la Sala d'Actes del Centre Cívic cada dia, amb horari de 19 h a 21 h.

La proposta, però no és l'única d'un cartell d'activitats que s'allargarà fins al 22 d'agost.

Després d’una primera edició el 2019 i de cancel·lar-les l’any passat a causa de la pandèmia, les jornades d'enguany comptaran amb moltes iniciatives, algunes de les quals per part de les entitats del municipi.

Per a la resta d'aquest cap de setmana, hi ha programades una bicicletada nocturna, per avui dissabte 14, i un espectacle teatral de Píndoles Teatre per demà, dia 15.

Aquestes i la resta d'activitats es realitzen amb l'objectiu de complementar les activitats d'oci i culturals que se celebren al municipi de Vilajuïga.