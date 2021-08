L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, juntament amb la seva àrea de Promoció Turística, ha programat el mes de setembre amb diverses activitats al municipi.

La primera d'aquestes serà el dissabte 4 de setembre amb la Ruta dels Exilis, una ruta guiada per educArt fins a Collada de pous, de tres hores de caminada de dificultat mitjana-baixa. Les inscripcions són fins al 2 de setembre a l'oficina de turisme de Maçanet de Cabrenys, amb un preu de 5 € per persona.

El consistori, però ja adverteix que per tal de realitzar-la s'han de complir les mesures previstes pel PROCICAT.

D'altra banda, del 24 al 26 de setembre, tindrà lloc el Festival de Senderisme, amb excursió i tast de productes locals. En aquest cas, és la tercera edició d'aquesta proposta que destaca per combinar senderisme amb navegació per gaudir de paisatges terrestres i marins. A més, l'oferta es complementa amb activitats d'escolta de fauna i rutes per formacions geològiques.

El preu d'aquestes darreres activitats oscil·la entre els 6 € i els 15 €. Els menors de 16 anys paguen un preu reduït. La inscripció inclou els tastets i un “sea walking kit”.