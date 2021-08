Vilanant i Taravaus organitzen la seva Festa Major d'Estiu aquest cap de setmana, 14 i 15 d'agost. La celebració començarà aquest vespre, a les 19 h, amb jocs infantils al parc de Les Escoles, amb inflables d'aigua a la pista, i amb la food truck, Burger Pans, a la terrasssa del local social, que també hi serà demà diumenge. Una hora més tard, a les 20 h, hauria d'haver començat la caminada popular Vespertina, però l'activació del pla Alfa 3 per part del Govern de la Generalitat ha fet que quedi suspesa per precaució.

Amb l'activació del pla alfa 3 queda suspesa la caminada popular.

Avui podrem gaudir del vespre a terrassa de Bar amb la food truck, inflables d'aigua per els més petits i el mercat de 2a mà de l'Associació activa. #vilanant #festamajor pic.twitter.com/Tv5eO99fPT — Vilanant i Taravaus (@AjVilanant) 14 de agosto de 2021

L'endemà a les 12 h, es farà missa de festa major, i a les 20 h, també a la terrassa del local social, concert de jazz amb Joan Domènech i Joana Casanova.

A més, a les 20 h, tant del dia 14 com del dia 15, tindrà lloc el mercat de segona mà de l'Associació Cultural de Vilanant i Taravaus Agermanats.