La Diputació de Girona va aprovar a mitjans de juny el projecte de condicionament d'un tram de la GIP-5129, que uneix els municipis de Vilafant i Borrassà. L'obra, valorada en uns 2,8 milions d'euros (MEUR), contempla una actuació de "millora" de poc més d'un quilòmetre. Inclou la connexió amb l'N-260 a través d'una rotonda i un pont de 120 metres per sobre del riu Manol. L'actuació ha estat llargament reivindicada pels ajuntaments afectats però ha aixecat polèmica entre els sectors ecologistes i els propietaris afectats. Des de l'ens defensen que es tracta d'una obra "necessària" i que té com a objectiu millorar la "seguretat, la viabilitat i la qualitat de vida dels veïns".

Neguen que es tracti d'una variant –tot i que es, a la pràctica, s'obrirà una via nova- i defensen que no cal estudi ambiental, tot i que s'han compromès a comptar amb un tècnic en aquesta matèria perquè en faci un seguiment. Els opositors, en canvi, asseguren que es tracta d'una variant encoberta, que tindrà un "fort impacte mediambiental".

La carretera GIP-5129 uneix els municipis de Vilafant i Borrassà i suporta el pas d'uns 1.234 vehicles diaris, un 5% dels quals són vehicles pesants. "Com a administració el pla d'infraestructures diu que les carreteres amb un determinat nombre de vehicles s'han d'adaptar a la normativa", afirma el diputat de Xarxa Viària de la Diputació, Jordi Xargay.

L'obra està valorada en més de 2,8 MEUR i la previsió és que els treball comencin l'any que ve, amb un termini d'execució d'uns 14 mesos. La Diputació de Girona, titular de la via, va aprovar el projecte en un ple on tots els grups hi van votar a favor excepte la CUP, que es va abstenir. Tot i que el projecte parla de condicionament i millora, el tram en el qual s'actuarà preveu un nou traçat a través d'un enllaç amb la N-260 –amb una rotonda- i un pont de 120 metres de longitud i deu d'alçada per salvar el Manol.

Això permetrà eliminar el gual que ha al terme de Vilafant –en paral•lel amb l'autopista-. Aquest punt, de fet, és un dels més perillosos de la via. Les pluges obliguen a tancar-lo diverses vegades l'any i, en algunes ocasions, s'hi han registrat accidents. L'actuació també busca acabar amb alguns revolts molt tancats. En definitiva, "millorar la seguretat, la viabilitat i la qualitat de vida dels veïns d'aquesta zona", assegura Xargay.

L'ens ha defensat l'actuació i l'ha qualificat com a "necessària", en una roda de premsa aquest divendres on també hi han participat els alcaldes de Vilafant i Borrassà. Xargay ha recordat –com també ho han fet els ajuntaments afectats- que es tracta d'una obra "llargament reivindicada" i que tot plegat s'ha fet de forma "consensuada" amb els municipis.

L'obra projectada, de fet, ja està prevista al POUM de Vilafant, que aviat es portarà a aprovació provisional. L'alcaldessa del municipi, Consol Cantenys, ha dit que en la fase d'aprovació inicial no van rebre cap al•legació en aquest sentit i ha defensat que es tracta d'un projecte "necessari".

"Creiem que per canviar un gual no hi ha cap altra solució que fer un pont. Fer-lo en el punt actual és impossible perquè hi ha l'autopista i, per això, es va demanar que es fes amb el menor impacte possible", ha dit Cantenys. L'alcaldessa, però, ha tornat a demanar a la Diputació adopti totes les "prevencions i mesures ambientals que facin falta" per poder tirar endavant l'obra amb garanties.

També ha dit que, tot i la polèmica pel pont, l'actual pas provoca que s'hi acumulin arbres i s'afecti a la biodiversitat de la zona. "Si es recupera aquest pas, es podrà donar més aire al Mont i pot ser que es recuperi mediambientalment", ha insistit.

En el mateix sentit s'ha pronunciat l'alcalde de Borrassà, Ferran Roquer, que ha dit que "és evident que la carretera per la seva morfologia i el trànsit que suporta, no està adaptada a les circumstàncies actuals" i que "cal adaptar-la al segle XXI".

Forta oposició

No ho veuen així els opositors del projecte. Els propietaris afectats per l'obra s'ha unit en una plataforma 'No a la variant de Vilafant' i compten amb el suport d'altres entitats ecologistes com la IAEDEN, els Amics del Manol i l'Associació de Naturalistes de Girona. El portaveu de la plataforma, Jordi Puig, assegura que el que es preveu fer és una variant d'un quilòmetre, "amb un pont de 120 metres que aixafarà una zona agrícola i el Manol".

Nega que no sigui viable aixecar un pont en el mateix punt on ara hi ha el gual i diu que l'actuació prevista tindrà un "gran impacte mediambiental". "Estan enganyant per evitar fer l'estudi d'impacte. S'han saltat tots els tràmits", remarca. Amb tot, assegura que es tracta d'un projecte "desfasat i anacrònic" per la situació ambiental i climàtica i que el que cal fer és "replantejar el model de mobilitat". També es queixen que hi ha presentat al·legacions, que no s'han atès.