Etna Estrems i Fayos (l’Escala,1982) és arquitecta i llicenciada en Comunicació Audiovisual. És regidora a l’Ajuntament de l’Escala i consellera comarcal des del 2015. Membre fundadora i voluntària de l’Anxova Peluda.

Com han passat aquesta primera meitat de mandat?

En el tema de gestió del municipi, creiem que, durant aquest mandat, hem fet el que vam dir, que era escoltar molt a tothom, estar molt a prop de la gent, portar al regidor que toqui els problemes que ens han arribat, etc. Per tant, hem intentat sumar. Sobretot, també, ens hem trobat amb la pandèmia.

Tenen un govern amb majoria absoluta...

Sí, i està molt acostumat a tenir majoria absoluta. Demostra un tarannà proper, però, al final, no s’acaba materialitzant pràcticament res que no sigui una cosa molt evident que s’ha de fer.

Què en treuen, de positiu, d’aquesta majoria?

Crec que les majories absolutes mai són positives, però podria ser molt pitjor, amb un govern que es tanqués en banda. Nosaltres vam demanar que senyalitzessin el passeig d’Empúries i no s’ha fet.

El 2019 la va sorprendre el resultat electoral?

No, perquè vam fer una feina molt important per treure un bon resultat. No ens pensàvem que el PSC tragués tants regidors. Era evident que, si ells van guanyar, nosaltres havíem de quedar segons.

Què separa ERC del PSC?

Tenim molt clar que la política es fa des del carrer, amb el contacte constant amb la gent, escoltant les peticions i aquest PSC porta molts anys governant i fa molt des dels despatxos. Es prenen moltes decisions sense sortir al carrer. Hi ha molta política de gran titulat, però no hi ha peu de carrer i això és el que els diferencia d’ERC.

Què és, segons vostès, el més destacable vist fins ara?

Entre tots vam arribar a una entesa per aplicar el pla de xoc per la Covid, el juliol de l’any passat. Ara, hauríem de passar comptes, després d’un any.

Quines mancances veuen a l’Escala a escala urbanística?

Sobretot, pensem que hi ha un abandó molt profund dels barris. Es mira la zona turística, però costa molt que s’actuï als barris. Insistim, cada any, que es faci una actuació, que hi hagi una partida d’inversió anual. Tot el que no és la zona on la gent va a fer-se fotos estan molt deixades. D’escalencs, en som tots, però.

Quins altres problemes han detectat?

A l’Escala, no tenim habitatge social. Mai han volgut parlar del nostre pla. Nosaltres invertiríem, cada any, 300.000 euros en rehabilitar una finca pròpia i la posaríem al parc d’habitatge. Si això ho haguessin fet en els 14 anys que porten, ja estaria solucionat. Tenim problemes, també, en la cobertura de wifi, ja que tenim un poble desconnectat.