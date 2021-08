Tot i que la ciutat de Figueres i l’Alt Empordà no estan dins de les zones on s’esperen temperatures més extremes, des del Govern municipal s’ha decidit emprendre algunes actuacions de caire preventiu per fer front a l'onada de calor que afectarà el país els propers dies.

L'Ajuntament informa que aquestes actuacions passen per la realització de trucades, des d’ahir, a la gent gran que estigui en situació vulnerable informant de la situació i donant-los consells per passar millor aquests dies; la instal·lació de fonts d’aigua extra a diferents punts de la ciutat; el seguiment de les persones que viuen a la via pública i l’obertura per aquest col·lectiu de les instal·lacions del menjador social de 12 a 20 hores; o la intensificació de la presència d’efectius de la Guàrdia Urbana, així com de Protecció Civil de la ciutat, entre d’altres.

A més, difonen els consells davant aquesta situació:

A casa, controleu la temperatura

Durant el dia, tanqueu les persianes de les finestres on toca el sol.

A la nit, obriu les finestres de casa per refrescar-la.

Estigueu-vos a les estances més fresques.

Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat).

Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb aigua, etc.

Beveu aigua fresca de forma regular encara que no tingueu set.

Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.

Al carrer , eviteu el sol directe

Porteu una gorra o un barret.

Utilitzeu roba lleugera (cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.

Procureu caminar per l’ombra, descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats respectant les mesures anti COVID19.

Porteu aigua i beveu-ne sovint.

Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba.

Eviteu sortir a les hores de més calor i fer activitats físiques intenses.

Al cotxe

Eviteu viatjar amb cotxe durant les hores de més calor; porteu sempre líquids per hidratar-vos.

No deixeu mai els nens ni les persones especialment vulnerables a l'interior del vehicle amb les finestres tancades. Tampoc deixeu dins el cotxe amb les finestres tancades els animals de companyia.

Quan feu un viatge llarg, atureu-vos periòdicament per descansar i refrescar-vos.

Feu una atenció especial als canvis sobtats de temperatura que es produeixen en entrar i sortir del vehicle.

Als àpats

Feu menjars lleugers, eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories (salses, fregits, arrebossats).

Preneu aliments rics en aigua (fruites, verdures i hortalisses); us ajudaran a recuperar les sals minerals perdudes per la suor.

Beveu molta aigua i sucs de fruita al llarg del dia, encara que no tingueu set.

No prengueu begudes alcohòliques.

Ajudeu als altres

Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola

Mireu de visitar-los un cop al dia.

Ajudeu-los a seguir aquests consells.

Si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si aquesta pot influir en la termoregulació i si s’ha d’ajustar o canviar.

Si trobeu alguna persona amb els efectes de la deshidratació