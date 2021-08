Una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dona la raó al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i obliga la Generalitat a retornar els 582.671,67 euros, pagats indegudament, de les primes de cogeneració de la instal·lació que produeix energia elèctrica a partir del biogàs de l’abocador comarcal. Un error administratiu de la Generalitat a l’hora de registrar la planta, va fer que l’ens comarcal facturés un import d’acord amb un coeficient erroni, de l’energia revertida a la xarxa.

L’any 2005 es va posar en marxa una planta de tractament de biogàs amb l’objectiu de reduir les emissions de metà que l’abocador emet a l’atmosfera. Aquesta infraestructura combustiona el biogàs a 1.200º C produint-ne CO2 (menys contaminant) i energia elèctrica. Al moment de legalitzar la planta de cogeneració elèctrica l’any 2009, la Generalitat va incloure la planta al Registre d’instal·lacions de Producció d’Energia Elèctrica en règim especial de Catalunya en un subgrup que no li pertocava. Aquest fet el va detectar la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya, l’any 2018.

L’ens comarcal, però, va reclamar les primes que no s'havien ingressat a causa de l’error, però la Generalitat va declinar la petició al·legant que la llei faculta a l’administració perquè pugui esmenar «sense limitacions temporals, els errors materials o de fet en què hagi pogut incórrer una resolució administrativa». L’any 2018, el Consell Comarcal va iniciar la via judicial per reclamar les primes de cogeneració dels quatre anys anteriors (el període de prescripció) a l’esmena de l’error.

Aquest mes de juliol el TSJC ha declarat en sentència ferma l’auto del darrer mes de maig i obre la via perquè el Consell Comarcal de l’Alt Empordà pugui reclamar 582.671,67 euros que corresponen a la generació elèctrica del 2014 a l’any 2018.