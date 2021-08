Representants de l’Associació Salvem Querroig i dels Amics del Castell de Quermançó han celebrat els seus deu anys d’agermanament cultural. La trobada es va fer el 31 de juliol. A Vilanova de la Muga, mossèn Dagoberto Rojas va obrir-los les portes de l’església de Santa Eulàlia per mostrar els magnífics frescos romànics del segle XII. El grup es va dirigir després a Castelló d’Empúries i van descobrir la història dels comtes d’Empúries al Museu de la Cúria-Presó, amb una composició poètica en occità de Ponç Hug IV (1277-1313). Les excursions van acabar al castell de Quermançó de Vilajuïga, amb la visita d’una escultura que representa l’òrgan de la Tramuntana imaginat per Salvador Dalí. El petit grup de deu persones va tancar la jornada amb un sopar al restaurant El Cau, el mateix on va néixer el seu projecte d’agermanament el 2011.