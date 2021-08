Satisfacció a Peralada amb els resultats de la campanya Reciclem bé. Separem bé. Amb la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica i la instal·lació de nous contenidors en les àrees d’aportació, el municipi ha incrementat un 16 per cent respecte al 2019 en la recollida selectiva, situant-se en un 36 per cent, segons les dades recollides per l’Ajuntament. «Aquesta millora és gràcies a vosaltres, fem camí cap a l’objectiu del 50 per cent de recollida selectiva». El missatge encoratjador el llança el mateix consistori als veïns i les veïnes del poble, alhora que informa a totes aquelles persones que encara no tenen el seu cubell per fer el reciclatge de matèria orgànica o aquelles que necessitin bosses que poden passar-se a recollir-ne al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, de dilluns a diumenge, de les deu del matí a les vuit del vespre.