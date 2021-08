L’Ajuntament de Castelló d’Empúries té previst, en vista a l’hivern, fer una poda suau dels plataners que hi ha al municipi per tal de fer front al tigre del plàtan. El consistori va començar mesos enrere una prova pilot per substituir 1.900 plàtans a Empuriabrava. Els plàtans són sensibles a la contaminació, a la limitació d’espai, a les podes intenses i periòdiques, així com a les condicions meteorològiques adverses. El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Canet, explica que la segona quinzena d’agost ja començaran a caure les fulles.