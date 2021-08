El poble de Viladamat compta amb una agrupació de joves molt nombrosa i activa: el Grup de Joves Santfelius. Els seus principals objectius són «mobilitzar el jovent del poble, fer unes festes maques i que agradin a tothom. La qüestió és fer poble», afirma Abdon Ablard, president del Grup de Joves Santfelius.

En formen part entre 40 i 45 persones i la franja d’edat dels seus integrants és àmplia: van des dels 16 anys, els més joves, fins als 35, els que tenen més edat. El fet de tenir tants membres en una població de 458 habitants fa que prop del 10% de la població formi part d’aquest grup. «Som molta colla, entre altres motius perquè els més grans sempre volen ser-hi per donar-nos un cop de mà, i s’acaben quedant», justifica Abdon Ablard.

Els Santfelius existeixen des de l’any 2000, tot i que prèviament ja havien existit altres associacions de joves al poble, però amb altres noms. Precisament aquest nom té origen en la zona de la muntanya on es troba el castell i l’església de Sant Feliu de la Garriga. Aquesta fortificació, situada al nucli municipal de Viladamat, està declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.

Una de les principals funcions del Grup de Joves Santfelius és l’organització de la Festa Major de Viladamat, una de les més multitudinàries de l’Alt Empordà, en època prepandèmia. Abdon Ablard explica que «organitzar una celebració d’aquestes dimensions és molta responsabilitat, potser massa i tot. Aquest any, amb les restriccions derivades de la situació sanitària actual només van poder assistir-hi unes 300 persones. De totes maneres, ens ho vam passar molt bé i estem molt contents». Des de l’agrupació juvenil s’encarreguen de contactar amb els grups de música, «tant els de la nostra edat com els de la gent gran i la mainada», amb els serveis necessaris per poder fer la festa i la financen conjuntament amb l’Ajuntament.

El fet de ser tants membres «permet repartir millor les tasques, si no fos així, no ho podríem tirar endavant amb èxit», assegura Ablard. És per això que dins de la mateixa agrupació de joves estan repartits en petites comissions, cadascuna d’elles amb una funció específica: samarretes, begudes, cartells, la festa infantil... i cada any es distribueixen la feina segons el que calgui fer.

Els Santfelius també organitzen la Festa d’Hivern de Viladamat, i col·laboren amb la Quina de Nadal. Des de l’agrupació, també intenten fer algunes trobades durant l’any per fer grup i alimentar el sentiment de pertinença.