Els veïns de Riells (l'Escala) denuncien en un escrit la situació que provoca que una gran quantitat de joves es concentrin a la platja organitzant botellons. Entenen que això es produeix per les restriccions horàries de la restauració, que els joves no tenen on anar de festa després de les 00.30 hores i pel toc de queda que tenen municipis com Figueres o Vilafant, però lamenten que "el respecte s'ha perdut totalment".

Alerten que "cada nit" hi ha música molt forta des del tancament dels bars, als botellons s'hi afegeix brutícia que han de recollir i netejar l'endemà els establiments del voltant. A més, assenyalen que "quan la festa comença a la platja, el Covid deixa d’existir".

Veïns de Riells asseguren que han demanat ajuda a la Policia Local i a l'Ajuntament i que "és inútil". Segons indiquen, els hi justifiquen que la policia no té suficients efectius i l'ajuntament els hi diu que és "una cosa temporal". A més, ells senten que per part de l'administració, Riells és "un barri oblidat de l'Escala".