L’Ajuntament de l’Escala ha completat, darrerament, les obres de millora de la vorera de davant de l’institut de Secundària el Pedró, per tal de facilitar l’accés als alumnes amb mobilitat reduïda que hi estudien. En aquest sentit, des de la zona on aparquen els autobusos fins a la porta d’entrada (uns 40 metres de longitud), s’ha doblat l’amplada de la vorera per tal de permetre el pas de dues cadires de rodes.

L’Institut el Pedró va néixer el curs 1978-1979 com a Secció de Formació Professional de l’IES Narcís Monturiol de Figueres. S’hi impartien ensenyaments de primer grau de la branca Administrativa i Comercial. El curs 1991-1992 el centre va començar l’experimentació de la Reforma Educativa impartint el tercer curs de l’ESO. Els anys següents es va continuar amb quart d’ESO i primer i segon de Batxillerat de les modalitats de Ciències de la Natura i de Ciències Socials.

Ara, el centre està autoritzat per a impartir Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat de les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia. Compta generalment amb quatre línies per a l’ESO i dues per al Batxillerat. Cada curs el nombre d’alumnes matriculats està al voltant dels cinc-cents.