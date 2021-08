La Federació d'Associacions de Barris de Figueres (FABF) no està d'acord amb la decisió del govern de la ciutat (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) per a solucionar els talls de llum a la zona oest: destinar 60.000 euros a comprar uns generadors elèctrics per a les persones més vulnerables. Critiquen que anteriorment s'hagués dit que es comprarien unes plaques solars i ara "uns aparells que requereixen corrent elèctric", a més creuen que tots els veïns es mereixen tenir una vida digna, i no en funció de la necessitat de disposar d'aparells mèdics.

Els veïns són conscients que són temps difícils però la seva dignitat es veu afectada, "no pot ser que no puguin dinar o sopar calent, els nens no puguin fer deures o per fer-los s'hagin d'anar a casa dels seus avis o dels amics", manifesten en un comunicat al qual ha tingut accés aquest Setmanari.

La FABF posa en relleu que "això no és un problema d'un sol govern" i lamenten que "els diferents governs que han governat a Figueres, i sigui per uns motius o per altres, ja estiguin a l'oposició o governant, han estat passant de puntetes per aquest problema". És per això que insten als 21 regidors de la corporació municipal a treballar "de forma permanent" perquè cap habitatge es quedi sense llum. "Han de posar seny, ser menys d'esquerres i menys de dretes i començar a agafar el toro per les banyes", diuen.

Cultiu de marihuana

Un altre dels punts conflictius relacionats amb els talls de llum a la zona oest de la ciutat és el cultiu de marihuana. Un tema que comença a cansar els representants de la FABF: "dir que el problema de talls de llum és de la droga, que tenen identificades persones que serien susceptibles i si els domicilis tenen les condicions, això és fer demagògia".

Reconeixen que hi ha una problemàtica amb això i que és cert que la pressió policial ha fet baixar el cultiu i, per tant, hi ha menys talls de llum, però insisteixen en la responsabilitat que té Endesa, la companyia subministradora, que es continuïn produint i deixant sense llum desenes de famílies diàriament.

En aquest sentit recorden com el govern actual de la ciutat, quan estaven a l'oposició, assenyalaven a la companyia elèctrica com la culpable dels talls. I com una vegada arribats al govern van parlar amb diferents personalitats del govern de la Generalitat i d'Endesa, donant a entendre que era culpa de la companyia. Es pregunten "per què abans la culpa era d'Endesa i avui de la marihuana?" i els hi reclamen, a tots els regidors - govern i oposició - que "comencin a fer la feina ben feta".