Els Agents Rurals han reobert els accessos al cap de Creus després d'estar tancats aquest cap de setmana per l'alt risc d'incendi. El cos ha decidit passar del nivell 3 al nivell 2 del Pla Alfa a les 12 del migdia davant la millora de la situació meteorològica. Durant les hores en què s'han tancat els accessos al Parc Natural alguns hi han accedit per picaresca o desconeixement.

Concretament, entre dissabte i diumenge han advertit desenes de persones –algunes d'elles reiteradament-, que volien accedir a cales o fer ruta i han denunciat dos motoristes de trail bascos i un cotxe. Els Agents Rurals no descarten que en els pròxims dies calgui tornar a tancar el cap de Creus i fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania.