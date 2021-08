Tretze voluntaris s'han aplegat avui a les 9 del matí, al Far de Roses, per netejar el camí de ronda que va des del mateix Far fins a la platja de Canyelles petites. Els participants s'han trobat amb les roques, que envolten el camí, plenes de materials de tota mena: burilles, plàstics, roba, llaunes, cartrons, botes d'aigua, etc.

Han estat treballant tres hores, fins les 12 del migdia, i en aquell tros de camí, han recollit 76 kg de brossa i deixalles.

L'acció ha estat organitzada per l'associació Roses-Zeroplàstics, que va néixer fa tan sols uns mesos. Des de la pròpia organització, han admès «estar molt contents» perquè «a poc a poc estem creixent com a entitat».

Entre els participants s'hi ha sumat gent del col·lectiu Platges Netes de Llançà, que també realitzen tasques de voluntariat ambiental.