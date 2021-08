El mèrit del maçanatenc Martí Sabà Pagès, de 51 anys, és que el seu art es troba sobre les tapes de les caixes de registre de l’aigua, a les façanes de les cases del seu poble. Aquest estil d’art urbà s’ha convertit en tot un fenomen a Maçanet de Cabrenys, una manifestació artística que desperta l’interès i la curiositat no només dels visitants i turistes, sinó també dels propis veïns, que demanen a Martí Sabà una pintura per a casa seva.

Couvercle Art, ho anomena ell, perquè couvercle en francès significa tapa. Empleat en un estanc del Pertús, dedica les hores que no treballa i, sobretot, els caps de setmana a pintar, una afició que va recuperar fa justament un any quan va decidir posar color sobre una finestreta metàl·lica que hi ha a la façana de la casa de la seva mare, al carrer Castell, possiblement la més gran que ha pintat fins ara. «Vaig fer una vista de Maçanet de Cabrenys, amb les cases i el campanar de l’església», explica Martí Sabà, que de seguida es va aficionar a aquesta tècnica i en poc temps va pintar algunes tapes més. També a casa seva, a tocar l’església.

Sense gairebé adonar-se’n, la seva inventiva creativa s’ha convertit en una moda visual popular. Ho demostra el fet que, de seguida, les seves peces d’art no van passar desapercebudes als ulls dels veïns i les veïnes de Maçanet de Cabrenys, els quals no van trigar gaire a dirigir-se a ell per demanar-li si podia fer el mateix a les tapes de les caixes de registre de l’aigua o de la llum de les seves cases. L’artista hi va accedir de bon grat, perquè pintar és una d’aquelles aficions que més l’omplen.

«Ha estat un no parar»

Des de l’agost del 2020, quan va començar a pintar tapes, fins avui, ja en porta una setantena i la llista de sol·licituds es manté viva. «Ha estat un no parar. Sort que ara s’ha calmat una mica, però hi va haver una temporada, sobretot al principi de començar a pintar, en què no parava de rebre peticions», admet l’artista, que es troba amb la circumstància personal que ell només pot dedicar temps a aquest art quan no treballa: «Passo el dia fora de Maçanet per feina i només puc pintar quan no treballo».

Però d’on li ve aquesta original idea? Ens comenta que va ser passejant per Cadaqués que va veure per primer cop pintures artístiques sobre tapes metàl·liques en les façanes de cases. «Em va cridar l’atenció i em va semblar molt bonic. Vaig pensar que estaria bé pintar-ne alguna a Maçanet, que estaria bé portar l’art als carrers del meu poble», comenta Martí Sabà.

«Alegra els carrers i la vista»

La seva proposta va comptar, des d’un primer moment, amb l’aprovació i el reconeixement dels seus veïns i veïnes i, fins i tot, l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys li dona suport. Mercè Bosch, l’alcaldessa, diu que l’art de Martí Sabà s’ha convertit en un atractiu per al municipi. «Amb aquestes pintures, ens alegra els carrers i la vista», somriu l’alcaldessa, que hi afegeix: «Estem encantats amb les obres d’art a les tapes, perquè, a més, és una iniciativa que dona a conèixer els racons del poble i que ha engrescat molta gent».

Quan Martí Sabà va veure que la seva obra despertava tant d’interès per part del veïnat, va pensar que podria cobrar un preu simbòlic per cada tapa pintada, 20 euros. El material que utilitza per a les seves creacions és l’esmalt, «perquè aguanta molt bé sobre la tapa», anota.

Sobre unes tapes no gaire agradables a la vista per la sobrietat del color gris metàl·lic, l’artista hi posa color. Rubrica amb les sigles del seu nom i cognoms (M.S.P.) cadascuna de les il·lustracions que fa, totes elles mostrant la pròpia façana de cada casa en miniatura. «Tothom em demana que pinti casa seva sobre la tapa, els fa gràcia que surti la façana o el carrer de casa seva. Això fa que no n’hi hagi cap d’igual. A més, tots els temes fan referència a Maçanet de Cabrenys. No he pintat cap tema que tingui cap altra temàtica, encara que sí que vaig variant les creacions», relata el pintor maçanetenc.

Per a Martí Sabà, cada peça comporta un treball previ abans de posar-se a pintar: «Quan una persona em demana que pinti la façana de casa seva sobre la tapa, el primer que faig és una foto. Un cop a casa, dibuixo la casa i en faig una plantilla. I així és com després trasllado aquest dibuix sobre la tapa».

«La gràcia és la simplicitat»

L’artista convé que aquesta tècnica és molt simple, però també assegura que, «dins la simplicitat, es troba la gràcia». Les tapes de les caixes de registre, ja siguin d’aigua o de llum, acostumen a tenir una mida estàndard de 30 x 30, si bé n’hi ha alguna de més gran i també alguna de més petita. Ell va adaptant-se a allò que va trobant, tant al centre històric de Maçanet de Cabrenys com a les urbanitzacions, perquè rep peticions de qualsevol zona del terme municipal.

Amb la Couvercle Art, Martí Sabà ret un homenatge al seu poble i a la cultura, alhora que aporta un valor afegit a l’encant que, de per sí, caracteritza aquest municipi de l’interior rural de l’Alt Empordà. Per a ell, és fonamental, a més, que totes les peces que pinta siguin respectuoses amb el patrimoni que ocupen i també amb l’entorn.

Preguntem al maçanetenc si pot arribar a passar que quedin totes les tapes de les façanes de les cases de Maçanet de Cabrenys pintades i ell no ho descarta, perquè, com diu, tot li està venint rodat. «Trobo que el reconeixement d’aquest treball per part de la gent del meu poble és una raó suficient que em motiva a seguir pintant», confessa.

Martí Sabà Pagès documenta cada una de les seves pintures al seu compte d’Instagram (@marti_110869) publicant les fotografies de totes les tapes, amb el nom de la casa i també l’adreça: Ca la Rosita Bacalanta, Ca l’Elena Juanola, la Fleca Jaume, Can Pi, Ca la Pepita Renart, Casa de la Neus Vidal, Can Fermín, Can Viola o Can Quilai, per citar-ne només algunes. Aquesta forma d’anomenar les cases és una clara demostració, també, d’una tradició que en aquest petit poble altempordanès encara es conserva, la dels sobrenoms per referir-se als veïns.

Un passeig també virtual

Aquelles persones que no puguin apropar-se a Maçanet de Cabrenys a veure in situ aquestes mostres d’art urbà tenen l’oportunitat de passejar-se pel perfil d’Instagram de Martí Sabà, que confessa que és el primer artista de la seva família.

I, com a artista, la seva creativitat no es limita només a les tapes de registre de l’aigua o de la llum, va una mica més enllà. No deixa de ser curiosa la seva capacitat d’inventiva per convertir un terreny que hi ha a l’entrada del poble en un espai per a l’exhibició de conjunts escultòrics. Només arribar a Maçanet de Cabrenys, és impossible no fixar-s’hi. Hi ha visitants que s’hi aturen a contemplar-ho, amb el mateix interès que genera una obra d’art, i fins i tot en fan fotografies. Materials reciclats o reutilitzats, talls de ferro, canonades i, fins i tot, una bicicleta, entre d’altres peces, li serveixen a Martí Sabà per dissenyar una escultura. Diu que li agrada tenir cura d’aquest terreny, que és de la seva mare, i que es preocupa perquè estigui decorat. Per trencar amb la monotonia, va variant les temàtiques.

El principi de tot: D’on li ve l’afició per l’art i la pintura

Fa un temps, a Maçanet de Cabrenys se celebrava la Mostra d’Art Transfronterer Maçart. Es presentava amb el lema Art i cultura transfronterera (Transpirinenca). Instal·lacions interactives, exposicions, muntatges, happenings, perfomances, street art, espectacles, concerts, tallers participatius, tot de propostes gratuïtes, de caire familiar i amb l’espai públic com a escenari, donaven forma a aquest laboratori artístic que tant fascinava a Martí Sabà Pagès.

«Amb el Maçart, es vivia l’art al carrer i, veient tot el que es feia, fins i tot jo em vaig animar amb la pintura. Vaig fer alguna exposició també», comenta l’artista maçanetenc. Quan es va deixar de celebrar aquesta mostra d’art, ell va deixar aparcada la pintura, una afició que va recuperar l’any passat, quan se li va ocórrer pintar la tapa metàl·lica de la façana de la casa de la seva mare.

Maçart des dels seus inicis va ser un festival cultural, on els seus actes, exposicions i espectacles eren d’entrada lliure. Mantenint aquesta filosofia, Maçart va estar sempre lligat al poble de Maçanet de Cabrenys i, sobretot, als seus carrers i a la seva gent, que s’hi involucrava de ple. Una de les persones que no faltava mai a aquesta cita era Martí Sabà Pagès. Maçart convertia Maçanet de Cabrenys en l’epicentre de la cultura uns dies d’estiu a l’Alt Empordà. Una mostra amb voluntat de poble, on els valors de la proximitat eren un dels seus trets d’identitat més marcats.