Els comerciants jonquerencs disposaran d’una nova eina per a incrementar la seguretat als seus establiments, a partir de la tardor d'aquest any. Aquestes darreres setmanes, l’Ajuntament de La Jonquera i la Policia Local ultimen els darrers detalls abans de la posada en marxa del «Botó Vermell», una aplicació per a telèfons mòbils que posarà en contacte a temps real els responsables dels comerços jonquerencs amb els agents locals.

«Aquesta nova eina ens permetrà guanyar immediatesa i rapidesa en les actuacions policials, incrementar la seguretat al poble i garantir el benestar dels nostres comerciants», ha afirmat el regidor de Seguretat Ciutadana, Rafael Medinilla.

Quan una persona premi el botó vermell virtual, l'avís arribarà automàticament a la comissaria i una alerta ho farà al cotxe patrulla amb la ubicació exacta del lloc on s'estigui produint l’emergència. En un primer moment, el cotxe patrulla es desplaçarà al lloc des d’on s’ha notificat l’avís, i des de la comissaria s’intentarà contactar telefònicament amb la persona que ha enviat l’alerta per conèixer i valorar la situació.

A principis del mes d’octubre, el consistori jonquerenc i la Policia Local organitzaran una trobada amb membres del teixit comercial del municipi per a presentar l’aplicació mòbil i explicar el seu funcionament. Durant la reunió, els comerciants interessats hauran de signar un contracte comprometent-se a fer un bon ús de la nova eina i tot seguit, la Policia Local crearà una base de dades específica.

Un cop finalitzats aquests tràmits inicials, els comerciants es podran descarregar l’aplicació de manera gratuïta als seus telèfons mòbils, ja que serà el consistori jonquerenc qui assumirà els costos anuals de gestió i manteniment. «L’aplicació només es podrà fer servir a l’interior dels establiments i per causes urgents», ha explicat el sergent en cap de la Policia Local de La Jonquera, Alonso Caballero.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Rafael Medinilla, ha afegit que la nova aplicació mòbil tindrà una segona funcionalitat. La Policia Local de La Jonquera podrà enviar missatges directament als comerciants sobre temes d’especial rellevància al municipi, com, per exemple, avisos de bitllets falsos o perills de furts.