La Ponència d’Energies Renovables ha rebut peticions per a fer quatre parcs eòlics més a l’Alt Empordà, que sumarien un total de 25 aerogeneradors. Dos d’ells estan impulsats per una mateixa empresa, que proposa la instal·lació de dotze molins entre Cantallops i la Jonquera; i dos més impulsats per una altra empresa a Espolla, Rabós i Sant Climent Sescebes, amb un total de tretze molins repartits entre aquests tres municipis, però principalment a Espolla. A hores d’ara, la Ponència no s’ha pronunciat encara sobre la seva viabilitat, però ajuntaments com el d’Espolla i Capmany (per on hauria de passar una línia elèctrica i les torres per al transport de l’energia) ja s’hi han mostrat en contra.

En el primer cas, l’empresa Hélice Energy proposa el parc Hèlix I, que oferiria 33,6 Mw de potència i suposaria la implantació de sis molins: quatre a Cantallops i dos a la Jonquera. La mateixa empresa, tanmateix, també ha presentat el projecte Hélix II a la mateixa zona, que demana la instal·lació de sis aerogeneradors a Cantallops i que també generaria una potència de 33,6 Mw. Per tant, els dos projectes, conjuntament, sumarien dotze molins, deu dels quals a Cantallops i dos a la Jonquera.

De la seva banda, Windin’Spain Cat ha sol·licitat la instal·lació del parc El Fonollar, que inclou cinc aerogeneradors a Espolla i un a Rabós. En total, sis nous molins que generarien 37,2 Mw. La mateixa empresa, a més, també ha presentat el projecte per a un altre parc eòlic a la mateixa zona: La Sureda, que implicaria la implantació de set molins (quatre a Espolla i tres a Sant Climent Sescebes) que permetrien arribar a una potència de 43,4 Mw. Els dos projectes junts, doncs, sumarien dotze molins repartits entre tres municipis.

Els quatre projectes es van presentar a finals de juny, i els ajuntaments hi han pogut presentar al·legacions. L’Ajuntament d’Espolla, a través de les seves xarxes socials, ja ha fet saber que els serveis tècnics municipals han posat fil a l’agulla per «aportar informes d’impacte paisatgístic en flora, fauna i patrimoni». A més, també ha sol·licitat a la DO Empordà un informe de les afectacions al sector de la vinya i l’olivera. I és que aquest municipi, amb nou aerogenerdors, és el que es veuria més afectat pels projectes de la Sureda i el Fonollar.

Oposició també a Capmany

Qui també ha mostrat la seva oposició a aquests dos projectes és l’Ajuntament de Capmany. En el seu cas, perquè afecten el seu terme municipal, ja que hi passaria la línia aèria d’evacuació i les torres d’alta tensió que s’hauran d’instal·lar per transportar l’energia a Santa Llogaia i Figueres. Per això, el consistori ja ha sol·licitat a la ponència que informi de la no viabilitat dels dos projectes en el seu pas per Capmany, ja que indiquen que no és compatible amb el planejament urbanístic municipal.

Aquests projectes se sumen als molts que ha rebut fins ara la zona. Els darrers han estat el Neulós (set molins a Cantallops), Frausa (sis molins a Espolla i Sant Climent) i Comptador (vuit molins entre Garriguella i Pedret i Marzà).