Situada dins el Parc Natural de Cap de Creus, l'illa de Portlligat és un espai de gairebé nou hectàrees rellevant pels seus valors naturals i també molt emblemàtica per a Cadaqués. L'any 1995, la Diputació de Girona va decidir comprar-la per evitar-ne l'especulació urbanística i millorar-ne els hàbitats naturals. De fet, poc després, s'hi van enderrocar totes les edificacions subsistents.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el vicepresident primer, Pau Presas, i el diputat de Medi Ambient, Lluís Amat, han fet aquest dijous una visita institucional a l'espai. Els han acompanyat l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Seriñana, i el regidor de Medi Ambient, Jordi Riera.

A través d'una explicació dels tècnics de Medi Ambient de la corporació, han conegut totes les actuacions de renaturalització de l'illa que s'han portat a terme en els últims anys. Principalment, la de gestionar la problemàtica ambiental de les espècies de flora exòtica invasora, principalment el bàlsam (Carpobrotus edulis).

També s'hi han fet actuacions de restauració de murs de pedra seca, s'ha adequat la zona d'arribada amb la col·locació de taules i bancs, i s'hi han construït gabions per evitar la desaparició de la platja principal. Aquests treballs es van poder executar gràcies al conveni de col·laboració que hi havia en aquells moments entre la Diputació i la Fundació "la Caixa" per a la millora del patrimoni natural de les comarques gironines.

En l'actualitat, i més enllà de les tasques de manteniment, l'illa de Portlligat és un espai òptim com a laboratori per dur-hi a terme diversos estudis i assajos experimentals relatius a la recuperació dels ecosistemes naturals. Tant el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona com el Parc Natural de Cap de Creus hi han portat a terme assajos lligats a la gestió de la flora exòtica invasora present.