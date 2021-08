Els Agents Rurals restringiran els accessos al cap de Creus durant el cap de setmana pel risc d'incendi forestal. Demà s'activarà el nivell 3 del Pla Alfa a deu municipis de l'Alt Empordà per l'increment del perill d'incendi forestal. Són Cadaqués, Llançà, Palau-saverdera, Pau, el Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar, Vilajuïga, Colera i Portbou. La previsió és que a partir de dissabte comenci a bufar la tramuntana de forma moderada, que combinada amb l'escassa precipitació caiguda a la zona els darrers 90 dies fan que el risc de foc forestal sigui alt o molt alt. La previsió és que aquest escenari s'allargui fins diumenge.

Durant aquest període també es restringiran els accessos al parc natural del cap de Creus per prevenir incendis forestals. Els Agents Rurals demanen extremar les precaucions i augmentaran la vigilància per controlar el compliment de la normativa i de la suspensió de les activitats que poden generar perill.

El segon incendi forestal més gran de Catalunya el 2021 va tenir lloc a Llançà el passat 16 de juliol i va cremar un total de 400,70 hectàrees. Durant el darrer mes també han tingut lloc a l'Alt Empordà l'incendi a Ventalló del dia 24 de juliol, que va cremar 34,32 hectàrees, i l'iniciat el passat 31 de juliol a Cervera de la Marenda, que va cremar 41,97 hectàrees al terme municipal de Portbou.

Amb aquesta situació de risc, els Bombers de la Generalitat, a més del reforç ja previst als parcs durant la campanya forestal, ampliaran la dotació habitual del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF), garantiran l'operativitat dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) i s'obriran els Parcs de Bombers Voluntaris de les zones amb més risc d'incendi forestal. Igualment es reforçaran les guàrdies del Grup de Suport Operatiu (GROS), de les Sales regionals de Control i de la Sala Central de Bombers, ubicada a les instal·lacions de Cerdanyola del Vallès.

Segons remarquen en un comunicat, aproximadament el 90% dels incendis forestals s'originen com a conseqüència de l'activitat humana, ja sigui de forma accidental o per imprudències. Per minimitzar el perill d'incendi aconsellen evitar la freqüentació de les zones forestals durant les hores de màxima insolació i no realitzar cap tipus d'activitat que tingui associat un risc d'incendi forestal, especialment entre les 13 i 18 hores, franja de màxima insolació.

En cas de detectar una columna de fum a prop del bosc o qualsevol conducta que pugui comportar perill d'incendi forestal, demanen a la ciutadania comunicar-ho de forma immediata a través del telèfon 112.