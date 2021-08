El passat dimarts 27 de juliol el ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Agència Comarcal de l'Energia i Clima (ACEC) i l'Associació d'Instal·ladors Comarcal de l'Alt Empordà (ADICAE). Aquest conveni respon a l'objectiu d'impulsar accions conjuntes en l’àmbit de l’eficiència, l'estalvi energètic i el foment de les energies renovables al territori. Tanmateix, la finalitat última és la d’aportar visibilitat i professionalitat en els serveis i generar confiança a la població alt empordanesa mitjançant sessions de conscienciació energètica, aportant un valor afegit a grups de treball, formacions als ajuntaments i cursos per a tècnics municipals.

L'ACEC, organisme vinculat al Consell Comarcal, des del 2014 realitza la gestió energètica a més de 40 municipis de la comarca, al mateix temps que planifica, coordina i promou accions relacionades amb la gestió energètica, la implantació d'energies renovables i la sensibilització energètica comarcal.

L'ADICAE es va crear l'any 2005 i és una entitat sense ànim de lucre molt representativa a la comarca. Entre les seves finalitats coordina i defensa els drets dels instal·ladors associats. L’assessorament tant tècnic com jurídic dins l’àmbit laboral, per tal de satisfer les necessitats dels associats derivades del desplegament de les seves tasques dins el món laboral.

El conveni s'ha signat per quatre anys i no comporta cap despesa econòmica per cap de les parts que el formalitzen. Durant aquests últims anys, ambdues entitats ja han col·laborat en diferents actuacions com la formació de tècnics municipals en la legalització de les instal·lacions i la promoció dels instal·ladors associats a l’ADICAE per al foment de l’energia solar fotovoltaica, amb un total de 15 xerrades en els tres últims mesos, amb quasi 200 participants.

Aquesta iniciativa és una oportunitat per conscienciar als ciutadans de la comarca per un canvi de model energètic més sostenible i democràtic i sobretot per donar visibilitat i professionalitat els instal·ladors de la comarca.