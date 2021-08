L'Ajuntament de Cadaqués ha encarregat a una empresa local els treballs de manteniment i pintura d'una construcció emblemàtica que es troba situada en ple Parc Natural de Cap de Creus. Es tracta de la barraca de Culip, on feia molt de temps, segons ha indicat el consistori, que no s'hi feia cap actuació de millora. Des de l'Ajuntament de Cadaqués han voltur deixar palès com n'ha estat d'important intervenir en aquesta barraca per arreglar-la i, en aquest , sentit, també hi han volgut afegir que aquesta actuació forma part de l'interès que té el municipi per tenir cura dels elements del patrimoni local.