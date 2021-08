La tercera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Roses, Esther Bonaterra, forma part de l'equip de govern en representació d'ERC i està al càrrec d'Acció Social, una àrea municipal que engloba serveis socials, assistència social, gent gran, dona, integració social, immigració, drogodependències, família, infància, voluntariat, cooperació i solidaritat.

Esther Bonaterra, nascuda l’any 1962, va ser jutgessa de pau de Roses des del 2017 fins que el grup republicà li va oferir entrar a formar part de la llista a les eleccions del 2019 i, en conseqüència, es convertís en regidora del govern local.

Quines són les principals necessitats dels veïns de Roses que han detectat des d’Acció Social?

Les principals necessitats que detectem des de la nostra àrea, en el dia a dia, són de caràcter econòmic i d’habitatge. Pel que fa a les necessitats econòmiques són a causa de la temporalitat de les feines, com passa en moltes poblacions de costa, ja que són feines només de temporada. Això comporta que hi ha gent que amb el que guanya durant tres mesos ha de viure tot l’any. I pel que fa a la necessitat d’habitatge es dona perquè en les poblacions de costa eminentment turístiques, com Roses, per exemple, és difícil que hi hagi lloguer a preu assequible.

Quina és la resposta de l’Ajuntament davant d’aquestes necessitats?

Donem ajudes en la mesura que podem. Hi ha persones en risc de pobresa que no poden pagar la llum o l’aigua i que ens sol·liciten, per exemple, el bo de vulnerabilitat energètica. Des de l’Ajuntament, també podem pagar medicaments o ulleres quan són necessaris en el si de famílies en situació de vulnerabilitat.

A quins col·lectius van dirigides les accions que desenvolupen a la seva àrea?

A tota la població en general, a molts col·lectius, famílies en risc de pobresa, gent gran, persones amb discapacitat...

«Tant de bo puguem tornar a la normalitat com més aviat millor perquè hi torni a haver casals, sortides i activitats per a les persones de més edat»

Des de l’administració local de Roses hi ha prou capacitat per donar cobertura a totes les necessitats socials que van sorgint al municipi?

Diguem que les necessitats sempre van per davant dels recursos. Quan es detecta la necessitat, després es busquen els recursos que calen per solucionar-la. També és cert que cada any augmentem el pressupost d’aquesta àrea. Per exemple, el pressupost del 2020 al 2021 es va incrementar un 32,75%, però tot i això les necessitats també van en augment i la Covid hi ha tingut molt a veure. Més que recursos, allò que ens cal també és més personal.

Quins projectes específics preveu Acció Social en matèria de gent gran?

Tant de bo puguem tornar a la normalitat com més aviat millor perquè hi torni a haver casals, sortides i activitats per a les persones de més edat. La gent gran és un col·lectiu vulnerable, que ha quedat molt aïllat a causa de la Covid. Hem fet moltes trucades a la gent gran que viu sola perquè se sentís acompanyada i per si calia ajudar-la en alguna cosa.

I en l’àmbit de dones?

Aquest any tenim la sort que, pel fet que Roses ha sobrepassat els 20.000 habitants, podem disposar de més recursos. Els diners que rebíem fins ara, en aquest àmbit, arribaven a través del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, però ara també ens hem pogut acollir al Contracte Programa de la Generalitat i gairebé doblarem els recursos. Això vol dir que passarem de tenir 20.000 euros i escaig per al Servei d’informació i atenció a les dones (Siad) a tenir 40.000 euros anuals. En aquest àmbit, a més, a Roses estem acabant d’habilitar un pis per a estades temporals per a dones que es troben en un procés de violència.