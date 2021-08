El PSC de Portbou es mostra "molt preocupat" per la situació que es viu al poble arran de les ocupacions il·legals de les darreres setmanes. “Molts veïns i veïnes estan espantats i han viscut situacions greus d’inseguretat. Cal que l’alcalde de Portbou, Xavier Barranco, abordi amb la màxima urgència la seva responsabilitat i mogui cel i terra per assegurar més efectius de seguretat i que es reverteixi la situació que viu el poble” han explicat els socialistes Portbouencs.

El grup municipal també destaca que els efectius de cossos de seguretat són "insuficients" i que "moltes vegades, arriben massa tard i els veïns i veïnes se senten desprotegits". En un comunicat expliquen com els problemes de seguretat a Portbou "ja fa temps que són evidents, sobretot a la zona de l’església i l’estació, però ha estat arran de l’arribada de persones que ocupen edificis abandonats i, que a més en fan negoci, que els problemes d’inseguretat han augmentat. Han augmentat els furts, els robatoris amb intimidació i els robatoris en llars”.

En el comunicat manifesten com el fet de ser un poble frontera agreuja la situació d'inseguretat i asseguren que han detectat "que els darrers trens que moren a Portbou deixen a gent desemparada que intenta anar a França i si no poden creuar la frontera acaben ocupant portals o dormint en cotxes, que en alguns casos causen desperfectes i sensació de falta de protecció a la ciutadania".

És per aquesta raó que els socialistes de Portbou demanen a l’alcade Xavier Barranco una reunió "amb la màxima celeritat" amb el Director dels Serveis Territorials d’Interior, Jordi Martinoy, i amb la Delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, per abordar "amb urgència" el problema de les ocupacions il·legals i els problemes d’inseguretat derivats d’aquestes. “Demanem a l’alcalde anar plegats amb tots els grups del consistori i el PSC a aquesta reunió, perquè la prioritat per a tots nosaltres és la seguretat al poble. Barranco compta amb el suport del PSC per buscar una ràpida solució a aquesta situació. El PSC farà costat a l’Ajuntament de Portbou per a prendre totes les mesures possibles per resoldre la inseguretat creixent al poble per això hem enviat una carta a Barranco i una altra a Sánchez, cap de l’oposició, per abordar plegats el tema i fer un front comú davant de la Generalitat”, conclouen els socialistes.