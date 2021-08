El govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) utilitzarà la via de la mediació per intentar acabar amb la pràctica d’encendre fogueres al vespre a barris del sector oest. Ciutadans va demanar que es prenguessin mesures per les barbacoes al carrer al Culubret i el vicealcalde, Pere Casellas, va informar que, a banda d’aixecar expedients i sancions per part de la Guàrdia Urbana s’ha optat per, a través del mediador, parlar-ne amb els veïns.

La regidora de Cs Elisabet Guillen va posar de manifest que durant els mesos d’estiu al sector oest, a la zona del Culubret, va dir s’hi produeixen als vespres barbacoes particulars que donen mala imatge, soroll, i generen deixalles al carrer perquè es fan a la via pública. A més, va lamentar que també es tiren petards al carrer i des dels balcons.

La regidora va recordar el risc d’incendi que existeix i que ja ha causat diversos focs. Des de Ciutadans van demanar quines mesures es pensaven prendre i el pla per combatre aquests actes incívics.

El regidor de Seguretati vicealcalde, Pere Casellas (PSC), va explicar que per part de la Guàrdia Urbana es tramiten els pertinents expedients i les denuncies però que s’ha volgut repetir la utilització dels mediadors del barri per intentar frenar la pràctica.

Bus apedregat

El regidor va explicar que havia funcionat amb èxit amb una altra problemàtica. L’autobús que circula pels carrers del barri va ser apedregat i en aquest cas «han intervingut els mediadors del barri, pujant al bus i intentant identificar la mainada que feia això», va dir Casellas.

Ara es pretén fer el mateix amb la problemàtica d’encendre barbacoes a la via pública durant l’estiu.